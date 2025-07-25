В Новой Москве с 26 по 28 июля изменится схема движения транспорта
В Новой Москве 26-28 июля изменится схема движения транспорта
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСтанция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена
Станция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Схема движения транспорта изменится в Новой Москве 26-28 июля, это связано с запуском бесплатных автобусов из-за закрытия участка Сокольнической линии метро, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"С 26 по 28 июля изменится схема движения в ТиНАО. В связи с интеграцией нового электродепо "Столбово" будет временно закрыт участок "Саларьево" - "Потапово" Сокольнической линии метро. Для удобства пассажиров будут ходить бесплатные автобусы. Чтобы они двигались без задержек, мы временно изменим схему дорожного движения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что появятся выделенные полосы на улице Саларьевский Спуск, в боковых проездах Филатовского шоссе возле метро "Филатов Луг" и Калужского шоссе у остановки "Метро Ольховая", на участках трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе у метро "Новомосковская" и перед проспектом Куприна. Ограничат движение по одной полосе в Саларьевском проезде перед улицей Саларьевская, на улице Красулинская перед улицей Саларьевская и в боковом проезде Филатовского шоссе остановки "Метро Филатов Луг".
"Левые повороты будут запрещены в районе дома 9 на улице Саларьевская. Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на улице Саларьевский Спуск возле Красулинской улицы, улице Саларьевская, съезде с Саларьевской улицы на Филатовское шоссе, в боковом проезде Филатовского шоссе у метро "Прокшино", съезде с Калужского шоссе на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе, проспекте Куприна возле метро "Потапово", дублере трассы Солнцево-Бутово-Варшавского шоссе перед съездом на улицу Александры Монаховой, а также съездах к ЖК "Дзен-кварталы", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что дорожный патруль ЦОДД будет следить за движением и помогать регулировать его в случае необходимости, а также информировать водителей о маршрутах объезда.