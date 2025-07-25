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В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов - РИА Новости, 25.07.2025
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07:38 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/moskva-2031311284.html
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов
Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:38:00+03:00
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общество
москва
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы. Днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов

МЧС предупредило москвичей о сильной жаре до 30 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Молодые люди на Крымском мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.
"Уважаемые москвичи и гости столицы. Днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Финляндии из-за жаркой погоды неожиданно зазвучало российское радио
16 июля, 15:56
 
ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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