https://ria.ru/20250725/moskva-2031311284.html

В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов

В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов - РИА Новости, 25.07.2025

В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов

Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:38:00+03:00

2025-07-25T07:38:00+03:00

2025-07-25T07:38:00+03:00

общество

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы. Днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.

https://ria.ru/20250716/finlyandiya-2029501453.html

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2025

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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)