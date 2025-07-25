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В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов - РИА Новости, 25.07.2025
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов
Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:38:00+03:00
2025-07-25T07:38:00+03:00
2025-07-25T07:38:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Жара до 30 градусов ожидается в Москве 25 июля, сообщили в Telegram-канале МЧС РФ. "Уважаемые москвичи и гости столицы. Днем 25 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30°", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют надевать одежду из натуральных тканей и головной убор; пить больше воды; по возможности держаться в тени, а также призывают соблюдать требования пожарной безопасности.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве 25 июля ожидается жара до 30 градусов
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре до 30 градусов