https://ria.ru/20250725/moskalkova-2031401599.html

Москалькова вручила российские паспорта привезенным в ходе обмена украинцам

Москалькова вручила российские паспорта привезенным в ходе обмена украинцам - РИА Новости, 25.07.2025

Москалькова вручила российские паспорта привезенным в ходе обмена украинцам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вручила российские паспорта четверым гражданам, привезенным в РФ из Украины в ходе одного из обменов, РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T13:39:00+03:00

2025-07-25T13:39:00+03:00

2025-07-25T13:39:00+03:00

общество

россия

украина

татьяна москалькова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова вручила российские паспорта четверым гражданам, привезенным в РФ из Украины в ходе одного из обменов, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу федеральный омбудсмен в Центре временного содержания иностранных граждан встретилась с гражданами России и Украины, которые прибыли в РФ в результате обмена политзаключенными. На Украине они преследовались за пророссийские взгляды. В ходе встречи Москалькова вручила четверым гражданам российские паспорта и Конституции РФ. "Российский паспорт - это особый документ. Особый документ не только с точки зрения юридического статуса каждого из нас, но и принадлежности к великой России, её корням, будущего ваших детей и внуков", - сказала она. Москалькова отметила, что для граждан, привезенных в Россию в ходе обмена с Украиной, получение паспорта РФ - это особое событие, потому что им пришлось "выстрадать" российское гражданство.

https://ria.ru/20250725/ukraina-2031399609.html

россия

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общество, россия, украина, татьяна москалькова