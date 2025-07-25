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Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию выборов, заявил экс-премьер - РИА Новости, 25.07.2025
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16:44 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/moldaviya-2031464150.html
Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию выборов, заявил экс-премьер
Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию выборов, заявил экс-премьер - РИА Новости, 25.07.2025
Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию выборов, заявил экс-премьер
Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию запланированных на сентябрь парламентских выборов и оппозиция намерена с этим бороться, заявил экс-премьер, лидер РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:44:00+03:00
2025-07-25T16:44:00+03:00
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию запланированных на сентябрь парламентских выборов и оппозиция намерена с этим бороться, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. &quot;У нас есть неопровержимые доказательства, и мы намерены доказать правду. Действующая власть должна уйти и ответить за фальсификации и злоупотребления. Мы призываем граждан и чиновников не участвовать в фальсификация, махинациях и шантаже. Мы будем работать над тем, чтобы минимизировать процесс фальсификации&quot;, - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.По его словам, оппозиция намерена сделать все возможное, чтобы поддержать граждан, помочь им проголосовать и привлечь больше наблюдателей за выборами. "Недопустимо, что доступ к голосованию ограничен, особенно за рубежом: в США открыто множество участков, а в России — всего два, несмотря на сотни тысяч граждан. Приднестровский регион, который является частью Молдавии, также исключён, власти отказываются открывать там достаточное количество участков", - добавил Тарлев. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250725/golosovanie-2031332694.html
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, василий тарлев, игорь додон, владимир воронин, sputnik молдова
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Владимир Воронин, Sputnik Молдова
Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию выборов, заявил экс-премьер

Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии готовят фальсификацию парламентских выборов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию запланированных на сентябрь парламентских выборов и оппозиция намерена с этим бороться, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Власти Молдавии разделили граждан на своих и чужих, заявил экс-премьер
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"У нас есть неопровержимые доказательства, и мы намерены доказать правду. Действующая власть должна уйти и ответить за фальсификации и злоупотребления. Мы призываем граждан и чиновников не участвовать в фальсификация, махинациях и шантаже. Мы будем работать над тем, чтобы минимизировать процесс фальсификации", - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.

По его словам, оппозиция намерена сделать все возможное, чтобы поддержать граждан, помочь им проголосовать и привлечь больше наблюдателей за выборами.
"Недопустимо, что доступ к голосованию ограничен, особенно за рубежом: в США открыто множество участков, а в России — всего два, несмотря на сотни тысяч граждан. Приднестровский регион, который является частью Молдавии, также исключён, власти отказываются открывать там достаточное количество участков", - добавил Тарлев.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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В миреМолдавияГагаузияРоссияВасилий ТарлевИгорь ДодонВладимир ВоронинSputnik Молдова
 
 
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