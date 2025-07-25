Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию выборов, заявил экс-премьер
Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии готовят фальсификацию парламентских выборов
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Власти Молдавии готовят массовую фальсификацию запланированных на сентябрь парламентских выборов и оппозиция намерена с этим бороться, заявил экс-премьер, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Тарлева, Партия социалистов экс-президента Игоря Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
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"У нас есть неопровержимые доказательства, и мы намерены доказать правду. Действующая власть должна уйти и ответить за фальсификации и злоупотребления. Мы призываем граждан и чиновников не участвовать в фальсификация, махинациях и шантаже. Мы будем работать над тем, чтобы минимизировать процесс фальсификации", - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, оппозиция намерена сделать все возможное, чтобы поддержать граждан, помочь им проголосовать и привлечь больше наблюдателей за выборами.
"Недопустимо, что доступ к голосованию ограничен, особенно за рубежом: в США открыто множество участков, а в России — всего два, несмотря на сотни тысяч граждан. Приднестровский регион, который является частью Молдавии, также исключён, власти отказываются открывать там достаточное количество участков", - добавил Тарлев.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.