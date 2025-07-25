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Молдавию ждет битва избирательных блоков, заявил Додон - РИА Новости, 25.07.2025
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11:56 25.07.2025 (обновлено: 11:57 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/moldaviya-2031365515.html
Молдавию ждет битва избирательных блоков, заявил Додон
Молдавию ждет битва избирательных блоков, заявил Додон - РИА Новости, 25.07.2025
Молдавию ждет битва избирательных блоков, заявил Додон
Молдавию в ближайшее время ждет битва избирательных блоков, каждый из которых хочет пройти в парламент, заявил экс-президент, лидер соцпартии Игорь Додон. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:56:00+03:00
2025-07-25T11:57:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
игорь додон
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Молдавию в ближайшее время ждет битва избирательных блоков, каждый из которых хочет пройти в парламент, заявил экс-президент, лидер соцпартии Игорь Додон. Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит. "На левом фланге у нас формируется блок с участием Партии социалистов, на правом фланге - у нас партия "Действие и солидарность", создавшая скрытый блок, поскольку она приняла в свои ряды представителей другой партии, ЦИК из-за этого должен был бы отклонить списки партии ПДС, в центре у нас блок "Альтернатива". В этой избирательной кампании будет битва избирательных блоков, основная борьба развернется между ними", - заявил Додон в своем блоге. По его словам, у ЦИК есть семь дней, чтобы рассмотреть и принять или отклонить заявку. "29 июля мы подадим заявку. Очевидно, что могут быть препятствия в регистрации со стороны властей, мы уже с этим сталкиваемся. Мы готовы общаться с любым политформированием кроме ПДС, чтобы сформировать единую концепцию", - добавил Додон. Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиция подала жалобу на решение ЦИК в суд. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250725/glava-2031333427.html
https://ria.ru/20250724/moldaviya-2031271918.html
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в мире, молдавия, кишинев, игорь додон
В мире, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон
Молдавию ждет битва избирательных блоков, заявил Додон

Додон: Молдавию ждет битва избирательных блоков, которые хотят в парламент

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Молдавию в ближайшее время ждет битва избирательных блоков, каждый из которых хочет пройти в парламент, заявил экс-президент, лидер соцпартии Игорь Додон.
Партия "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Додона, Партия коммунистов экс-лидера республики Владимира Воронина, а также партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах 22 июля сообщили, что создают избирательный блок для участия в парламентских выборах 28 сентября. Название нового политформирования пока не разглашается, также неизвестно, кто именно его возглавит.
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"На левом фланге у нас формируется блок с участием Партии социалистов, на правом фланге - у нас партия "Действие и солидарность", создавшая скрытый блок, поскольку она приняла в свои ряды представителей другой партии, ЦИК из-за этого должен был бы отклонить списки партии ПДС, в центре у нас блок "Альтернатива". В этой избирательной кампании будет битва избирательных блоков, основная борьба развернется между ними", - заявил Додон в своем блоге.
По его словам, у ЦИК есть семь дней, чтобы рассмотреть и принять или отклонить заявку. "29 июля мы подадим заявку. Очевидно, что могут быть препятствия в регистрации со стороны властей, мы уже с этим сталкиваемся. Мы готовы общаться с любым политформированием кроме ПДС, чтобы сформировать единую концепцию", - добавил Додон.
Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель "Победы", депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиция подала жалобу на решение ЦИК в суд.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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