В Молдавии адвокаты обсудят продление забастовки
Союз адвокатов Молдавии с 25 по 28 июля обсудит продление забастовки
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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Союз адвокатов Молдавии с 25 по 28 июля проводит чрезвычайный съезд, чтобы обсудить продление забастовки и ее дальнейшую форму, сообщила пресс-служба организации.
Ранее Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 по 25 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. В этот период адвокаты участвуют лишь в процессах, связанных с задержаниями, применением или продлением мер пресечения свободы, госопекой над иностранцами, насилием, а также с делами, в которых участвуют дети и подростки.
"В период проведения Чрезвычайного съезда адвокатов с 25 по 28 июля 2025 года адвокаты будут иметь возможность проголосовать за продление формы протеста в форме забастовки, с учетом или без учета исключений", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте организации.
В проекте резолюции, которая утверждена для принятия на съезде, говорится, что изменения нарушают базовые принципы ООН, рекомендации Совета Европы и положения закона о транспарентности. Адвокаты подчеркивают: новые нормы подрывают независимость юридической профессии.
В связи с этим Союз требует от президента Майи Санду не подписывать закон, а вернуть его на доработку в парламент.
Среди ключевых изменений в законодательстве, вызвавших протест юристов - запрет на взимание сборов за рассмотрение жалоб в Комиссии по этике и дисциплине, право минюста назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничение срока полномочий членов Совета Союза адвокатов одним мандатом, что ограничивает самоуправление, отсутствие обсуждения поправок с профессиональным сообществом. Поправки были приняты парламентским большинством партии "Действие и солидарность" (ПДС) на фоне завершения мандата действующего состава парламента. Очередные выборы в парламент Молдавии пройдут 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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