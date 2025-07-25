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ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении
ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении - РИА Новости, 25.07.2025
ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении
Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации ВСУ на Времевском направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:32:00+03:00
2025-07-25T19:32:00+03:00
2025-07-25T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские военные нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации ВСУ на Времевском направлении, сообщило Минобороны."Средствами авиационного поражения бомбардировочной авиации ВКС России нанесена серия высокоточных ударов по выявленным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Времевском направлении в момент наибольшего скопления в них личного состава", — говорится в заявлении.Ведомство также опубликовало кадры поражения.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250724/spetsoperatsiya-2031239446.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, в мире
Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, В мире
ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении
МО: ВС России нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ на Времевском направлении