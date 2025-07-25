https://ria.ru/20250725/mo-2031314095.html
Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР
Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР - РИА Новости, 25.07.2025
Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР
Освобождение поселка Новоэкономическое в ДНР имеет важное стратегическое значение для развития наступления, заявили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:11:00+03:00
2025-07-25T08:11:00+03:00
2025-07-25T09:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Освобождение поселка Новоэкономическое в ДНР имеет важное стратегическое значение для развития наступления, заявили в Минобороны."Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении", — говорится в релизе.В военном ведомстве пояснили, что поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизона ВСУ.Минобороны опубликовало также видео, запечатлевшее боевую работу бойцов 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" при освобождении поселка.Согласно сводке за 24 июля, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести украинским бригадам. Потери ВСУ в этих боях составили примерно 425 солдат, танк, три боевые бронемашины, 12 пикапов и три артиллерийских орудия.
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Кадры освобожденного населенного пункта Новоэкономическое в ДНР
Минобороны России показало кадры из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, об освобождении которого стало известно в четверг
2025-07-25T08:11
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PT2M24S
РИА Новости
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР
МО: освобождение Новоэкономического в ДНР важно для развития наступления