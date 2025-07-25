https://ria.ru/20250725/mo-2031314095.html

Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР

Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР - РИА Новости, 25.07.2025

Минобороны рассказало о значении освобождения Новоэкономического в ДНР

Освобождение поселка Новоэкономическое в ДНР имеет важное стратегическое значение для развития наступления, заявили в Минобороны. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:11:00+03:00

2025-07-25T08:11:00+03:00

2025-07-25T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Освобождение поселка Новоэкономическое в ДНР имеет важное стратегическое значение для развития наступления, заявили в Минобороны."Успешное проведение операции создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск вглубь обороны украинских боевиков на данном направлении", — говорится в релизе.В военном ведомстве пояснили, что поселок расположен вблизи ключевых транспортных артерий, контроль над которыми позволит перерезать пути снабжения гарнизона ВСУ.Минобороны опубликовало также видео, запечатлевшее боевую работу бойцов 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко группировки войск "Центр" при освобождении поселка.Согласно сводке за 24 июля, группировка "Центр" улучшила тактическое положение и нанесла поражение шести украинским бригадам. Потери ВСУ в этих боях составили примерно 425 солдат, танк, три боевые бронемашины, 12 пикапов и три артиллерийских орудия.

https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Кадры освобожденного населенного пункта Новоэкономическое в ДНР Минобороны России показало кадры из населенного пункта Новоэкономическое в ДНР, об освобождении которого стало известно в четверг 2025-07-25T08:11 true PT2M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф