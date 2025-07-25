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Мишустин призвал страны совместными усилиями добиваться улучшения экологии - РИА Новости, 25.07.2025
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08:25 25.07.2025 (обновлено: 09:34 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031315778.html
Мишустин призвал страны совместными усилиями добиваться улучшения экологии
Мишустин призвал страны совместными усилиями добиваться улучшения экологии - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин призвал страны совместными усилиями добиваться улучшения экологии
Нагрузка на окружающую среду в последнее время растет, странам необходимо сообща добиваться улучшения экологической ситуации ради будущих поколений, заявил... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:25:00+03:00
2025-07-25T09:34:00+03:00
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Нагрузка на окружающую среду в последнее время растет, странам необходимо сообща добиваться улучшения экологической ситуации ради будущих поколений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции в Республике Алтай. Он подчеркнул, что в одиночку с вызовами, которые сейчас стоят в области экологии, справиться невозможно. "К сожалению, в последнее время растет нагрузка на окружающую среду. Конечно, если мы хотим сберечь богатство природы для будущих поколений, необходимо вместе добиваться улучшения экологической ситуации, речь идет о здоровье, благополучии людей", - заявил Мишустин. По его словам, нынешняя конференция дает возможность обсудить эти темы и определить единые подходы, чтобы добиться баланса между деятельностью по охране окружающей среды и социально-экономическим развитием. Он отметил, что Россия активно занимается вопросами экологии в рамках двусторонних и многосторонних форматов – по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других объединений. "Важно, чтобы все достигнутые договоренности реализовывались на практике, дополнялись новыми направлениями... Прежде всего – это совместная работа для улучшения качества окружающей среды", - добавил Мишустин.По его словам, для успешного решения экологических задач и преодоления последствий климатических изменений очень важно объединить усилия ученых и новаторов."Внедрять самые современные технологии, чтобы отслеживать состояние экосистем, воздуха, воды, солнечной активности, излучений, ветра. Российские исследователи оперативно получают такие данные благодаря широкой сети пунктов наблюдения Росгидромета, а также отечественной орбитальной группировке из 18 спутников", - упомянул премьер.Он добавил, что вопросы улучшения окружающей среды и сохранения природы всегда находятся в центре внимания правительства России. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил экологическое благополучие в качестве одной из национальных целей развития."И мы будем делать всё необходимое для достижения этой цели. Но, как уже говорил, ни одна страна не способна справиться с такими вызовами в одиночку. Предлагаю активизировать нашу работу на этом направлении – на благо нынешнего и будущих поколений", - заключил Мишустин.
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310327.html
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россия, республика алтай, михаил мишустин, снг, брикс, владимир путин, гидрометцентр
Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, СНГ, БРИКС, Владимир Путин, Гидрометцентр
Мишустин призвал страны совместными усилиями добиваться улучшения экологии

Премьер Мишустин: нагрузка на окружающую среду в последнее время растет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Нагрузка на окружающую среду в последнее время растет, странам необходимо сообща добиваться улучшения экологической ситуации ради будущих поколений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Международной экологической конференции в Республике Алтай.
Он подчеркнул, что в одиночку с вызовами, которые сейчас стоят в области экологии, справиться невозможно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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"К сожалению, в последнее время растет нагрузка на окружающую среду. Конечно, если мы хотим сберечь богатство природы для будущих поколений, необходимо вместе добиваться улучшения экологической ситуации, речь идет о здоровье, благополучии людей", - заявил Мишустин.
По его словам, нынешняя конференция дает возможность обсудить эти темы и определить единые подходы, чтобы добиться баланса между деятельностью по охране окружающей среды и социально-экономическим развитием.
Он отметил, что Россия активно занимается вопросами экологии в рамках двусторонних и многосторонних форматов – по линии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других объединений.
"Важно, чтобы все достигнутые договоренности реализовывались на практике, дополнялись новыми направлениями... Прежде всего – это совместная работа для улучшения качества окружающей среды", - добавил Мишустин.
По его словам, для успешного решения экологических задач и преодоления последствий климатических изменений очень важно объединить усилия ученых и новаторов.
"Внедрять самые современные технологии, чтобы отслеживать состояние экосистем, воздуха, воды, солнечной активности, излучений, ветра. Российские исследователи оперативно получают такие данные благодаря широкой сети пунктов наблюдения Росгидромета, а также отечественной орбитальной группировке из 18 спутников", - упомянул премьер.
Он добавил, что вопросы улучшения окружающей среды и сохранения природы всегда находятся в центре внимания правительства России. Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин обозначил экологическое благополучие в качестве одной из национальных целей развития.
"И мы будем делать всё необходимое для достижения этой цели. Но, как уже говорил, ни одна страна не способна справиться с такими вызовами в одиночку. Предлагаю активизировать нашу работу на этом направлении – на благо нынешнего и будущих поколений", - заключил Мишустин.
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