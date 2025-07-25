https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310487.html
Мишустин отметил потенциал экотуризма
Мишустин отметил потенциал экотуризма - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин отметил потенциал экотуризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:32:00+03:00
2025-07-25T07:32:00+03:00
2025-07-25T09:33:00+03:00
экономика
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михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. "Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год – в два с половиной раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу", - сказал он на пленарном заседании международной экологической конференции. "Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И, конечно, предлагаю развивать его вместе", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310327.html
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экономика, россия, михаил мишустин, туризм
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Туризм
Мишустин отметил потенциал экотуризма
Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм совместно