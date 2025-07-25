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Мишустин отметил потенциал экотуризма - РИА Новости, 25.07.2025
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07:32 25.07.2025 (обновлено: 09:33 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310487.html
Мишустин отметил потенциал экотуризма
Мишустин отметил потенциал экотуризма - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин отметил потенциал экотуризма
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:32:00+03:00
2025-07-25T09:33:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
туризм
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли. "Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год – в два с половиной раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу", - сказал он на пленарном заседании международной экологической конференции. "Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И, конечно, предлагаю развивать его вместе", - добавил Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, туризм
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Туризм
Мишустин отметил потенциал экотуризма

Мишустин предложил зарубежным партнерам развивать экотуризм совместно

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил зарубежным партнерам совместно развивать экотуризм, отметив потенциал этой отрасли.
"Количество тех, кто побывал в федеральных национальных парках, растёт. За прошлый год – в два с половиной раза. Более 17 миллионов человек смогли увидеть первозданную природу", - сказал он на пленарном заседании международной экологической конференции.
"Считаю, что у такого вида туризма огромный потенциал. И, конечно, предлагаю развивать его вместе", - добавил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинТуризм
 
 
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