https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310327.html
Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса
Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса
Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:29:00+03:00
2025-07-25T07:29:00+03:00
2025-07-25T09:33:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции назвал общей задачей для всех стран вопросы сбережения лесов. "Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами", - сказал он.
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031308617.html
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россия, михаил мишустин
Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса
Мишустин: использование беспилотников упрощает работу над восстановлением лесов
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции назвал общей задачей для всех стран вопросы сбережения лесов.
"Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами", - сказал он.