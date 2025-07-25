https://ria.ru/20250725/mishustin-2031310327.html

Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса

Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин рассказал, как БПЛА и спутники помогают восстанавливать леса

Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T07:29:00+03:00

2025-07-25T07:29:00+03:00

2025-07-25T09:33:00+03:00

россия

михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Использование беспилотников и снимков из космоса упрощает работу над восстановлением лесов, РФ готова делиться технологиями в этой сфере с партнерами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции назвал общей задачей для всех стран вопросы сбережения лесов. "Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается… Внедряем передовые технологии. Использование беспилотников позволяет в режиме онлайн получать информацию о поврежденных или погибших деревьях, быстрее обнаруживать пораженные участки. С помощью снимков из космоса ведется наблюдение за тем, как происходит естественное возобновление леса. Тоже готовы делиться всеми технологиями с нашими партнерами", - сказал он.

https://ria.ru/20250725/mishustin-2031308617.html

россия

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россия, михаил мишустин