Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов
Мишустин призвал соседние страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Читать ria.ru в
МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые мероприятия.
"Многие крупные и средние реки России проходят и по территории сопредельных государств. Совместно используем также ресурсы озёр. Общая площадь трансграничных водных бассейнов – около 3 миллионов квадратных километров. Важно наращивать сотрудничество для их охраны. Наладить мониторинг и обмен информацией в режиме буквально реального времени. Координировать противопаводковые мероприятия, объединять усилия команд ученых для проведения научных исследований", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай.