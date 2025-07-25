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Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов - РИА Новости, 25.07.2025
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07:07 25.07.2025 (обновлено: 09:33 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031308617.html
Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов
Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T07:07:00+03:00
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые мероприятия. "Многие крупные и средние реки России проходят и по территории сопредельных государств. Совместно используем также ресурсы озёр. Общая площадь трансграничных водных бассейнов – около 3 миллионов квадратных километров. Важно наращивать сотрудничество для их охраны. Наладить мониторинг и обмен информацией в режиме буквально реального времени. Координировать противопаводковые мероприятия, объединять усилия команд ученых для проведения научных исследований", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай.
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россия, республика алтай, михаил мишустин, в мире
Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин, В мире
Мишустин призвал наращивать сотрудничество для охраны водоемов

Мишустин призвал соседние страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал соседние с Россией страны наращивать сотрудничество для охраны водоемов, координировать противопаводковые мероприятия.
"Многие крупные и средние реки России проходят и по территории сопредельных государств. Совместно используем также ресурсы озёр. Общая площадь трансграничных водных бассейнов – около 3 миллионов квадратных километров. Важно наращивать сотрудничество для их охраны. Наладить мониторинг и обмен информацией в режиме буквально реального времени. Координировать противопаводковые мероприятия, объединять усилия команд ученых для проведения научных исследований", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции в Республике Алтай.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Международной экологической конференции - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Мишустин предложил научное и экологическое сотрудничество странам Каспия
07:00
 
РоссияРеспублика АлтайМихаил МишустинВ мире
 
 
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