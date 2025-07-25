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Мишустин рассказал об обработке отходов - РИА Новости, 25.07.2025
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06:58 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mishustin-2031307499.html
Мишустин рассказал об обработке отходов
Мишустин рассказал об обработке отходов - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал об обработке отходов
Более половины твёрдых коммунальных отходов в России сейчас идёт на обработку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T06:58:00+03:00
2025-07-25T06:58:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Более половины твёрдых коммунальных отходов в России сейчас идёт на обработку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас уже свыше половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку. Построено около трехсот объектов для комплексного обращения с мусором", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.
https://realty.ria.ru/20250530/pererabotka-2019728059.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об обработке отходов

Мишустин: более половины коммунальных отходов в России идет на обработку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник мусоросортировочного комплекса
Сотрудник мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник мусоросортировочного комплекса. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Более половины твёрдых коммунальных отходов в России сейчас идёт на обработку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас уже свыше половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку. Построено около трехсот объектов для комплексного обращения с мусором", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.
Работа мусоросортировочного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 10:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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