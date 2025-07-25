https://ria.ru/20250725/mishustin-2031307499.html

Мишустин рассказал об обработке отходов

Мишустин рассказал об обработке отходов - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин рассказал об обработке отходов

Более половины твёрдых коммунальных отходов в России сейчас идёт на обработку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T06:58:00+03:00

2025-07-25T06:58:00+03:00

2025-07-25T06:58:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Более половины твёрдых коммунальных отходов в России сейчас идёт на обработку, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По поручению президента России формируем экономику замкнутого цикла. Сейчас уже свыше половины твёрдых коммунальных отходов идёт на обработку. Построено около трехсот объектов для комплексного обращения с мусором", - сказал Мишустин на пленарном заседании международной экологической конференции.

https://realty.ria.ru/20250530/pererabotka-2019728059.html

россия

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин