https://ria.ru/20250725/minfin-2031545840.html

Минфин уточнил разработку долгосрочного бюджетного прогноза

Минфин уточнил разработку долгосрочного бюджетного прогноза - РИА Новости, 25.07.2025

Минфин уточнил разработку долгосрочного бюджетного прогноза

Минфин России уточнил разработку долгосрочного бюджетного прогноза: он будет формироваться с учетом данных реестра объектов капстроительства, финансируемых за... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T23:43:00+03:00

2025-07-25T23:43:00+03:00

2025-07-25T23:44:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44474/42/444744280_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_032a53dc665151074fe401700788a484.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минфин России уточнил разработку долгосрочного бюджетного прогноза: он будет формироваться с учетом данных реестра объектов капстроительства, финансируемых за счет средств бюджета РФ, соответствующее постановление кабмина подписал его глава Михаил Мишустин. "Подписано подготовленное Минфином постановление правительства, уточняющее порядок разработки долгосрочного бюджетного прогноза. Инициатива направлена на повышение качества долгосрочного бюджетного планирования", - говорится в материалах министерства на сайте. "Бюджетный прогноз будет формироваться с учетом сведений реестра объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Установлены сроки обмена информацией между Минстроем и Минфином России. Это новация позволит в полном объеме учесть инвестиционные обязательства федерального бюджета в рамках капитального строительства", - отмечается там. Согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджетный прогноз на долгосрочный период - это документ, в котором содержится прогноз основных характеристик и показателей консолидированных бюджетов бюджетной системы РФ, а также основные подходы к формированию бюджетной и долговой политики на долгосрочный период. Бюджетный прогноз РФ на долгосрочный период разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе прогноза социально-экономического развития РФ на соответствующий период, объясняется в кодексе. На первом этапе проект бюджетного прогноза разрабатывается на основе сценарных условий функционирования экономики РФ на долгосрочный период и основных параметров прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период. На втором этапе прогноз (изменения прогноза) разрабатывается на основе проекта прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период, следует из постановления кабмина РФ от 31 августа 2015 года N 914, которое утверждает правила разработки и утверждения прогноза. "Изменены сроки представления параметров прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период. Информация для второго этапа разработки бюджетного прогноза должна предоставляться в Минфин России не с 10 августа, а спустя 10 дней после одобрения прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период", - отмечается в материалах Минфина РФ. Это позволит учесть в долгосрочном бюджетном прогнозе параметры прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период и обеспечит синхронизацию этих двух документов, подчеркивает Минфин.

https://ria.ru/20250725/nabiullina-2031452333.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)