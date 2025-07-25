https://ria.ru/20250725/mid-2031296211.html

В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом

В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом - РИА Новости, 25.07.2025

В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом

Дальнейший мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от беспрепятственной работы миротворческого механизма под эгидой России, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:11:00+03:00

2025-07-25T04:11:00+03:00

2025-07-25T04:49:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

россия

виталий игнатьев

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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Дальнейший мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от беспрепятственной работы миротворческого механизма под эгидой России, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев."Неизменная позиция Приднестровья состоит в том, что дальнейшее сохранение мира и безопасности на Днестре напрямую связано с непременным продолжением беспрепятственного функционирования миротворческого механизма под эгидой России, как минимум, до момента окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдавско-приднестровских отношений", — сказал он.Министр подчеркнл, что показатель успешности любой миротворческой миссии — ее способность обеспечивать защиту гражданского населения и предотвращать возобновление боевых действий в зоне ответственности."В этом смысле невозможно спорить с тем, что операция на Днестре действительно уникальна. За прошедшие 33 года, несмотря на фактор неурегулированности конфликта и непрекращающиеся политические выпады со стороны Молдовы, в зоне ответственности миротворцев никогда не было вооруженных столкновений сторон или подобного рода провокаций", — отметил Игнатьев. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.

https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html

https://ria.ru/20250206/pridnestrove-1997522873.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, кишинев, россия, виталий игнатьев