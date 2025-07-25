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В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом - РИА Новости, 25.07.2025
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04:11 25.07.2025 (обновлено: 04:49 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/mid-2031296211.html
В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом
В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом - РИА Новости, 25.07.2025
В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом
Дальнейший мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от беспрепятственной работы миротворческого механизма под эгидой России, заявил РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:11:00+03:00
2025-07-25T04:49:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
россия
виталий игнатьев
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Дальнейший мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от беспрепятственной работы миротворческого механизма под эгидой России, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев."Неизменная позиция Приднестровья состоит в том, что дальнейшее сохранение мира и безопасности на Днестре напрямую связано с непременным продолжением беспрепятственного функционирования миротворческого механизма под эгидой России, как минимум, до момента окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдавско-приднестровских отношений", — сказал он.Министр подчеркнл, что показатель успешности любой миротворческой миссии — ее способность обеспечивать защиту гражданского населения и предотвращать возобновление боевых действий в зоне ответственности."В этом смысле невозможно спорить с тем, что операция на Днестре действительно уникальна. За прошедшие 33 года, несмотря на фактор неурегулированности конфликта и непрекращающиеся политические выпады со стороны Молдовы, в зоне ответственности миротворцев никогда не было вооруженных столкновений сторон или подобного рода провокаций", — отметил Игнатьев. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
https://ria.ru/20250605/pridnestrove-2020988387.html
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в мире, молдавия, кишинев, россия, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Кишинев, Россия, Виталий Игнатьев
В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом

МИД ПМР: мир между Тирасполем и Кишинёвом зависит от работы миротворцев

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Дальнейший мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от беспрепятственной работы миротворческого механизма под эгидой России, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
"Неизменная позиция Приднестровья состоит в том, что дальнейшее сохранение мира и безопасности на Днестре напрямую связано с непременным продолжением беспрепятственного функционирования миротворческого механизма под эгидой России, как минимум, до момента окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдавско-приднестровских отношений", — сказал он.
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Россия сохранит мир в Приднестровье, считает глава МИД ПМР
5 июня, 00:51
Министр подчеркнл, что показатель успешности любой миротворческой миссии — ее способность обеспечивать защиту гражданского населения и предотвращать возобновление боевых действий в зоне ответственности.
«
"В этом смысле невозможно спорить с тем, что операция на Днестре действительно уникальна. За прошедшие 33 года, несмотря на фактор неурегулированности конфликта и непрекращающиеся политические выпады со стороны Молдовы, в зоне ответственности миротворцев никогда не было вооруженных столкновений сторон или подобного рода провокаций", — отметил Игнатьев.

Двадцать девятого июля исполнится 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Кишинев нашел чем прижать Приднестровье — и Москву
6 февраля, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневРоссияВиталий Игнатьев
 
 
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