В МИД ПМР рассказали, от чего зависит мир между Тирасполем и Кишиневом
МИД ПМР: мир между Тирасполем и Кишинёвом зависит от работы миротворцев
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Дальнейший мир между Тирасполем и Кишиневом зависит от беспрепятственной работы миротворческого механизма под эгидой России, заявил РИА Новости глава МИД непризнанной ПМР Виталий Игнатьев.
"Неизменная позиция Приднестровья состоит в том, что дальнейшее сохранение мира и безопасности на Днестре напрямую связано с непременным продолжением беспрепятственного функционирования миротворческого механизма под эгидой России, как минимум, до момента окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдавско-приднестровских отношений", — сказал он.
Министр подчеркнл, что показатель успешности любой миротворческой миссии — ее способность обеспечивать защиту гражданского населения и предотвращать возобновление боевых действий в зоне ответственности.
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"В этом смысле невозможно спорить с тем, что операция на Днестре действительно уникальна. За прошедшие 33 года, несмотря на фактор неурегулированности конфликта и непрекращающиеся политические выпады со стороны Молдовы, в зоне ответственности миротворцев никогда не было вооруженных столкновений сторон или подобного рода провокаций", — отметил Игнатьев.
Двадцать девятого июля исполнится 33 года с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают российские военнослужащие, приднестровские, молдавские и военные наблюдатели от Украины. Миротворцы несут службу на стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
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