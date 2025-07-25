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В СКФО ввели план "Ковер"
В СКФО ввели план "Ковер" - РИА Новости, 25.07.2025
В СКФО ввели план "Ковер"
В нескольких частях Северо-Кавказского федерального округа действует план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T03:07:00+03:00
2025-07-25T03:07:00+03:00
2025-07-25T04:24:00+03:00
скфо
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В нескольких частях Северо-Кавказского федерального округа действует план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале."На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план "Ковер", — говорится в публикации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скфо, республика северная осетия - алания, безопасность
СКФО, Республика Северная Осетия - Алания, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
В СКФО ввели план "Ковер"
Меняйло: на территории Северной Осетии и других частей СКФО ввели план "Ковер"