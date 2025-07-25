https://ria.ru/20250725/menyaylo-2031291833.html

В СКФО ввели план "Ковер"

В СКФО ввели план "Ковер" - РИА Новости, 25.07.2025

В СКФО ввели план "Ковер"

В нескольких частях Северо-Кавказского федерального округа действует план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2025

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скфо

республика северная осетия - алания

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В нескольких частях Северо-Кавказского федерального округа действует план "Ковер", сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале."На территории Северной Осетии и других регионов СКФО введен план "Ковер", — говорится в публикации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

скфо, республика северная осетия - алания, безопасность