https://ria.ru/20250725/memorandum-2031327470.html

Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании

Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 25.07.2025

Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании

Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:33:00+03:00

2025-07-25T09:33:00+03:00

2025-07-25T09:33:00+03:00

юрий чиханчин

владимир воронков

оон

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма, сообщает Росфинмониторинг. "Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель Генерального секретаря ООН, Глава Управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков подписали Меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма, продвижение Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, отмечается в сообщении. "В рамках реализации Меморандума стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма на глобальном, региональном и национальном уровнях в соответствии с международными обязательствами и стандартами", - отметили в Росфинмониторинге. Чиханчин назвал подписание важным результатом взаимного плодотворного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и его финансированием, особенно на фоне новых вызовов. "Так, мы фиксируем угрозы в связи с развитием цифровых технологий, среди которых использование преступниками виртуальных активов, постоянное обновление сценариев хищения денег, которые идут в том числе на нужды террористов. Эти и другие актуальные риски требуют принятия скоординированных мер реагирования", - сказал Чиханчин, его слова приводятся в сообщении. Документ также станет основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма, добавили там.

https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030997399.html

https://ria.ru/20250724/lavrov-2031274514.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий чиханчин, владимир воронков, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)