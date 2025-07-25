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Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 25.07.2025
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09:33 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/memorandum-2031327470.html
Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании
Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 25.07.2025
Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании
Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:33:00+03:00
2025-07-25T09:33:00+03:00
юрий чиханчин
владимир воронков
оон
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма, сообщает Росфинмониторинг. "Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель Генерального секретаря ООН, Глава Управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков подписали Меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Документ направлен на укрепление сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма, продвижение Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, отмечается в сообщении. "В рамках реализации Меморандума стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма на глобальном, региональном и национальном уровнях в соответствии с международными обязательствами и стандартами", - отметили в Росфинмониторинге. Чиханчин назвал подписание важным результатом взаимного плодотворного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и его финансированием, особенно на фоне новых вызовов. "Так, мы фиксируем угрозы в связи с развитием цифровых технологий, среди которых использование преступниками виртуальных активов, постоянное обновление сценариев хищения денег, которые идут в том числе на нужды террористов. Эти и другие актуальные риски требуют принятия скоординированных мер реагирования", - сказал Чиханчин, его слова приводятся в сообщении. Документ также станет основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма, добавили там.
https://ria.ru/20250723/medinskiy-2030997399.html
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юрий чиханчин, владимир воронков, оон, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Юрий Чиханчин, Владимир Воронков, ООН, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Росфинмониторинг и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании

Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали меморандум

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Angela Weiss
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг и Управление ООН по контртерроризму подписали Меморандум о взаимопонимании, стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма, сообщает Росфинмониторинг.
"Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и заместитель Генерального секретаря ООН, Глава Управления ООН по контртерроризму Владимир Воронков подписали Меморандум о взаимопонимании", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Документ направлен на укрепление сотрудничества в области противодействия финансированию терроризма, продвижение Глобальной контртеррористической стратегии ООН и других резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, отмечается в сообщении.
"В рамках реализации Меморандума стороны разработают инициативы по наращиванию потенциала для противодействия финансированию терроризма на глобальном, региональном и национальном уровнях в соответствии с международными обязательствами и стандартами", - отметили в Росфинмониторинге.
Чиханчин назвал подписание важным результатом взаимного плодотворного сотрудничества в области борьбы с терроризмом и его финансированием, особенно на фоне новых вызовов.
"Так, мы фиксируем угрозы в связи с развитием цифровых технологий, среди которых использование преступниками виртуальных активов, постоянное обновление сценариев хищения денег, которые идут в том числе на нужды террористов. Эти и другие актуальные риски требуют принятия скоординированных мер реагирования", - сказал Чиханчин, его слова приводятся в сообщении.
Документ также станет основой для сотрудничества в выявлении, сборе и распространении передовой практики, опыта и результатов исследований, касающихся борьбы с финансированием терроризма, добавили там.
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Юрий ЧиханчинВладимир ВоронковООНФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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