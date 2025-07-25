https://ria.ru/20250725/mchs-2031503360.html
МЧС готово эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву
МЧС готово эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву - РИА Новости, 25.07.2025
МЧС готово эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву
МЧС России готово предоставить самолет для эвакуации пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Саратове на лечение в Москву в случае такой необходимости,... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:35:00+03:00
2025-07-25T18:35:00+03:00
2025-07-25T18:35:00+03:00
происшествия
россия
саратов
москва
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в многоэтажке в саратове
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САРАТОВ, 25 июл - РИА Новости. МЧС России готово предоставить самолет для эвакуации пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Саратове на лечение в Москву в случае такой необходимости, сообщил глава ведомства Александр Куренков на оперативном совещании, которое он провел на месте ЧС. Он поручил обеспечить оказание комплексной медицинской помощи по жизненным показателям пострадавшим. "В случае необходимости своевременно подавайте заявки на проведение санитарно-авиационной эвакуации пострадавших граждан. Мы к этому готовы", - сказал министр. Он уточнил, что в подмосковном Жуковском в готовности к вылету находится самолет МЧС с медицинскими модулями. В пятницу пресс-служба МЧС России сообщила о разрушении углового подъезда с седьмого по десятый этаж после взрыва газа в десятиэтажном доме в Саратове. Изначально сообщалось о трех погибших, позже их число увеличилось до шести человек. Разбор завалов продолжается.
https://ria.ru/20250725/saratov-2031499915.html
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происшествия, россия, саратов, москва, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в многоэтажке в саратове
Происшествия, Россия, Саратов, Москва, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в многоэтажке в Саратове
МЧС готово эвакуировать пострадавших в Саратове на лечение в Москву
МЧС готово вывезти пострадавших при взрыве газа в Саратове на лечение в Москву