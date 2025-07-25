https://ria.ru/20250725/mazut-2031421827.html

В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья

В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья - РИА Новости, 25.07.2025

В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья

Более 790 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 177 тысяч тонн... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:34:00+03:00

2025-07-25T14:34:00+03:00

2025-07-25T14:34:00+03:00

керченский пролив

черное море

краснодарский край

виталий савельев

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 790 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщил кабмин. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше. "Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано почти 1,5 тысячи тонн замазученного грунта. Группировка сохраняется в количестве 167 человек. В работах на береговой линии заняты 1,3 тысячи человек и более 300 единиц техники. С начала работ очищено 793 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций почти 175 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.Проводятся работы по утилизации загрязненного грунта. Завершаются водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в рамках подготовки к последующей установке коффердамов – срезано более 240 метров (98% от общего объема), указали в кабмине. Также продолжается погружение свай в месте будущей установки коффердамов. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011462720.html

https://ria.ru/20250627/tonny-2025753441.html

керченский пролив

черное море

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

керченский пролив, черное море, краснодарский край, виталий савельев, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе