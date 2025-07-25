В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья
После крушения танкеров в Керчи от мазута очистили 793 километра береговой линии
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 790 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщил кабмин.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше.
«
"Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано почти 1,5 тысячи тонн замазученного грунта. Группировка сохраняется в количестве 167 человек. В работах на береговой линии заняты 1,3 тысячи человек и более 300 единиц техники. С начала работ очищено 793 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций почти 175 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.
Проводятся работы по утилизации загрязненного грунта.
Завершаются водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в рамках подготовки к последующей установке коффердамов – срезано более 240 метров (98% от общего объема), указали в кабмине. Также продолжается погружение свай в месте будущей установки коффердамов.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.