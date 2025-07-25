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В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья - РИА Новости, 25.07.2025
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14:34 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mazut-2031421827.html
В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья
В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья - РИА Новости, 25.07.2025
В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья
Более 790 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 177 тысяч тонн... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:34:00+03:00
2025-07-25T14:34:00+03:00
керченский пролив
черное море
краснодарский край
виталий савельев
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 790 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщил кабмин. Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше. &quot;Водолазами под руководством &quot;Морспасслужбы&quot; нарастающим итогом собрано почти 1,5 тысячи тонн замазученного грунта. Группировка сохраняется в количестве 167 человек. В работах на береговой линии заняты 1,3 тысячи человек и более 300 единиц техники. С начала работ очищено 793 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций почти 175 тысяч тонн загрязненного песка и грунта&quot;, - говорится в сообщении.Проводятся работы по утилизации загрязненного грунта. Завершаются водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в рамках подготовки к последующей установке коффердамов – срезано более 240 метров (98% от общего объема), указали в кабмине. Также продолжается погружение свай в месте будущей установки коффердамов. Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
https://ria.ru/20250415/rospotrebnadzor-2011462720.html
https://ria.ru/20250627/tonny-2025753441.html
керченский пролив
черное море
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керченский пролив, черное море, краснодарский край, виталий савельев, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе
Керченский пролив, Черное море, Краснодарский край, Виталий Савельев, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Керчи и на Кубани от мазута очистили более 790 километров побережья

После крушения танкеров в Керчи от мазута очистили 793 километра береговой линии

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 790 километров береговой линии очищено с начала работ по ликвидации последствий крушения двух танкеров в Керченском проливе, собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, сообщил кабмин.
Вице-премьер Виталий Савельев провел заседание правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе. Продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше.
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«

"Водолазами под руководством "Морспасслужбы" нарастающим итогом собрано почти 1,5 тысячи тонн замазученного грунта. Группировка сохраняется в количестве 167 человек. В работах на береговой линии заняты 1,3 тысячи человек и более 300 единиц техники. С начала работ очищено 793 километров береговой линии, в том числе повторно. Собрано более 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта. Вывезено в 10 специализированных организаций почти 175 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.

Проводятся работы по утилизации загрязненного грунта.
Завершаются водолазные работы по демонтажу надстройки затонувших фрагментов танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в рамках подготовки к последующей установке коффердамов – срезано более 240 метров (98% от общего объема), указали в кабмине. Также продолжается погружение свай в месте будущей установки коффердамов.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. Около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов попало в море, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
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Керченский проливЧерное мореКраснодарский крайВиталий СавельевПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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