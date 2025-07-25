https://ria.ru/20250725/max-2031463191.html

В мессенджере MAX начала работать образовательная платформа "Сферум"

В мессенджере MAX начала работать образовательная платформа "Сферум" - РИА Новости, 25.07.2025

В мессенджере MAX начала работать образовательная платформа "Сферум"

Образовательная платформа "Сферум" начала работать в тестовом формате в мессенджере МАХ, канал гарантирует надежность и безопасность, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:40:00+03:00

2025-07-25T16:40:00+03:00

2025-07-25T16:40:00+03:00

технологии

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Образовательная платформа "Сферум" начала работать в тестовом формате в мессенджере МАХ, канал гарантирует надежность и безопасность, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Мы начали тестировать работу "Сферума" в национальном мессенджере МАХ. Педагоги из более чем 20 регионов уже приняли участие в эксперименте, поделились своим опытом и пожеланиями. Сейчас мы продолжаем тестировать новую площадку, и вместе с будущими пользователями - отлаживаем функциональность и делаем "Сферум" удобнее для всех", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что сейчас 65% учителей и 80% родителей, принявших участие в тесте, поддерживают идею внедрения "Сферума" в национальный мессенджер, поскольку этот канал гарантирует надежность и безопасность. "Мы стремимся удовлетворить запросы всех 100% и усердно работаем для достижения этого результата. Мы подробно расскажем всем о результатах и планах по запуску, как только оно завершим тест", - отметили там.

https://ria.ru/20250724/max--2031099595.html

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