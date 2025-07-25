https://ria.ru/20250725/mask-2031503920.html

Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ, узнал Reuters

Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ, узнал Reuters - РИА Новости, 25.07.2025

Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ, узнал Reuters

Американский предприниматель Илон Маск в 2022 году отдал приказ, который сорвал контрнаступление ВСУ и подорвал доверие Киева к Starlink, передает Reuters со... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:35:00+03:00

2025-07-25T18:35:00+03:00

2025-07-25T22:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в 2022 году отдал приказ, который сорвал контрнаступление ВСУ и подорвал доверие Киева к Starlink, передает Reuters со ссылкой на источники."Маск приказал старшему инженеру в калифорнийском офисе SpaceX отключить покрытие интернет-провайдера Starlink в Херсонской области, которую Украина пыталась вернуть себе", — сообщило агентство.По данным Reuters, решение Маска об отключении Starlink затронуло и другие территории, включая часть ДНР.Как сообщили три информированных источника, это решение Маска шокировало некоторых сотрудников и фактически изменило линию фронта, посеяв панику в рядах ВСУ. Разведывательные беспилотники оказались бесполезными, а дальнобойные артиллерийские системы, использующие Starlink для наведения, не могли попасть в цель.В компании Starlink не ответили на запрос Reuters об этой ситуации.Ранее, в четверг, украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащего сообщало о сбое в работе Starlink по всей линии фронта у ВСУ. Сайт Downdetector, который отслеживает проблемы и отключения популярных интернет-ресурсов, зафиксировал перебои в работе Starlink по всему миру. Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink устранят в ближайшее время.Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031487431.html

https://ria.ru/20250724/tramp--2031203929.html

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