https://ria.ru/20250725/mask-2031282062.html
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink - РИА Новости, 25.07.2025
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:16:00+03:00
2025-07-25T00:16:00+03:00
2025-07-25T00:16:00+03:00
технологии
илон маск
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время. Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил о перебоях в работе Starlink, зафиксированных по всему миру. "Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось", - сообщил Маск. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250724/sboy-2031277153.html
https://ria.ru/20250310/mask-2004033269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, илон маск, spacex, в мире
Технологии, Илон Маск, SpaceX, В мире
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink
Маск заявил, что перебои в работе Starlink устранят в ближайшее время