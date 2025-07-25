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Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink - РИА Новости, 25.07.2025
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00:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/mask-2031282062.html
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink - РИА Новости, 25.07.2025
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T00:16:00+03:00
2025-07-25T00:16:00+03:00
технологии
илон маск
spacex
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время. Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил о перебоях в работе Starlink, зафиксированных по всему миру. "Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось", - сообщил Маск. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250724/sboy-2031277153.html
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технологии, илон маск, spacex, в мире
Технологии, Илон Маск, SpaceX, В мире
Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink

Маск заявил, что перебои в работе Starlink устранят в ближайшее время

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время.
Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил о перебоях в работе Starlink, зафиксированных по всему миру.
Приложение Starlink на мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Перебои в работе Starlink зафиксированы по всему миру
Вчера, 23:00
"Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось", - сообщил Маск.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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