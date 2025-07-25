https://ria.ru/20250725/mask-2031282062.html

Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink

Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink - РИА Новости, 25.07.2025

Маск пообещал устранить сбой в работе Starlink

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T00:16:00+03:00

2025-07-25T00:16:00+03:00

2025-07-25T00:16:00+03:00

технологии

илон маск

spacex

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что перебои в работе спутникового интернета Starlink будут устранены в ближайшее время. Ранее сайт Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, сообщил о перебоях в работе Starlink, зафиксированных по всему миру. "Сервис будет восстановлен в ближайшее время. Приносим извинения за сбой. SpaceX устранит причину сбоя, чтобы подобное не повторилось", - сообщил Маск. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250724/sboy-2031277153.html

https://ria.ru/20250310/mask-2004033269.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, илон маск, spacex, в мире