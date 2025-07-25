https://ria.ru/20250725/majkrosoft-2031476106.html

Российская "дочка" Microsoft подала заявление о банкротстве

Российская "дочка" Microsoft подала заявление о банкротстве - РИА Новости, 25.07.2025

Российская "дочка" Microsoft подала заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:30:00+03:00

2025-07-25T17:30:00+03:00

2025-07-25T17:30:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Майкрософт Рус", российского подразделения американского производителя программного обеспечения Microsoft Corporation, о своем банкротстве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление поступило в суд 24 июля и к рассмотрению еще не принято. Компания 2 июля разместила на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. "Общество с ограниченной ответственностью "Майкрософт Рус"... настоящим уведомляет всех заинтересованных лиц и сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд города Москвы с заявлением должника о признании общества с ограниченной ответственностью "Майкрософт Рус" несостоятельным (банкротом)", - говорится в сообщении. Кредитором в публикации указан Газпромбанк. Сумма неисполненных обязательств перед банком в сообщении не уточняется. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в апреле по иску Газпромбанка взыскал с ООО "Майкрософт Рус" более 943 тысяч долларов – около 887 тысяч долларов неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору от 17 сентября 2021 года на оказание услуг поддержки Microsoft Unified Support, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и проценты по день фактической оплаты по курсу ЦБ РФ. Стоимость услуг поддержки за период с 13 сентября 2021 по 12 сентября 2022 года составляла более 1,6 миллиона долларов. Банк перечислил предоплату, но с 1 апреля 2022 года ответчик перестал предоставлять свои услуги, в связи с чем был заявлен иск о взыскании неотработанного аванса. Всего с 2022 года "дочка" Microsoft получила свыше 30 аналогичных исков от крупнейших российских компаний и организаций – "Северстали", "Аэрофлота", "Алросы", Банка России, "Мегафона", "Сургутнефтегаза" и других. Все они были удовлетворены. По итогам 2024 года чистая прибыль "Майкрософт Рус" выросла на 38,9%, до 174,114 миллиона рублей, а валовая прибыль снизилась на 21,4%, до 78,3 миллиона рублей. Выручка компании сократилась на 23,6%, до 161,6 миллиона рублей. Уточняется, что единственным покупателем услуг в 2024 году стало Microsoft Ireland Operations Limited. В отчетности за 2024 год сообщалось, что корпорация Microsoft не рассматривает вопроса ликвидации ООО "Майкрософт Рус". Корпорация Microsoft в марте 2022 года объявила, что уходит с российского рынка, в частности, приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. Позже компания подчеркивала, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

https://ria.ru/20250317/google-2005428891.html

https://ria.ru/20250428/sud-2013817351.html

https://ria.ru/20250612/ssha-2022403366.html

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Варвара Скокшина

россия, москва, microsoft corporation, газпромбанк, аэрофлот, технологии