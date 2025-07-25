https://ria.ru/20250725/litva-2031467499.html

В Литве неожиданно высказались о русском языке

В Литве неожиданно высказались о русском языке - РИА Новости, 25.07.2025

В Литве неожиданно высказались о русском языке

Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы на своем сайте напомнил общественности о праве свободного общения на русском языке на фоне дискуссий РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:03:00+03:00

2025-07-25T17:03:00+03:00

2025-07-25T17:03:00+03:00

в мире

литва

балтия

россия

мария захарова

владимир путин

русский язык в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105058/90/1050589024_0:178:3001:1866_1920x0_80_0_0_f2af771b8e97eaa71730e23d41168295.jpg

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы на своем сайте напомнил общественности о праве свободного общения на русском языке на фоне дискуссий о его статусе в странах Балтии."Русский язык является родным не только для иностранцев, прибывших в Литву и получивших вид на жительство, но и для русского национального меньшинства в Литве", — отметили в ведомстве.Директор департамента Дайнюс Бабилас также призвал воздержаться от ненависти и оскорблений по отношению к тем, кто не выучил литовский язык.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.

https://ria.ru/20250719/ukraina-2030180871.html

https://ria.ru/20250711/putin-2028697433.html

литва

балтия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, балтия, россия, мария захарова, владимир путин, русский язык в мире, украина