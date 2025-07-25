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В Литве неожиданно высказались о русском языке - РИА Новости, 25.07.2025
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17:03 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/litva-2031467499.html
В Литве неожиданно высказались о русском языке
В Литве неожиданно высказались о русском языке - РИА Новости, 25.07.2025
В Литве неожиданно высказались о русском языке
Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы на своем сайте напомнил общественности о праве свободного общения на русском языке на фоне дискуссий РИА Новости, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы на своем сайте напомнил общественности о праве свободного общения на русском языке на фоне дискуссий о его статусе в странах Балтии."Русский язык является родным не только для иностранцев, прибывших в Литву и получивших вид на жительство, но и для русского национального меньшинства в Литве", — отметили в ведомстве.Директор департамента Дайнюс Бабилас также призвал воздержаться от ненависти и оскорблений по отношению к тем, кто не выучил литовский язык.Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
https://ria.ru/20250719/ukraina-2030180871.html
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в мире, литва, балтия, россия, мария захарова, владимир путин, русский язык в мире, украина
В мире, Литва, Балтия, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Русский язык в мире, Украина
В Литве неожиданно высказались о русском языке

Департамент нацменьшинств Литвы напомнил о праве говорить на русском языке

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкНа одной из улиц Вильнюса, Литва
На одной из улиц Вильнюса, Литва - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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На одной из улиц Вильнюса, Литва . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы на своем сайте напомнил общественности о праве свободного общения на русском языке на фоне дискуссий о его статусе в странах Балтии.
"Русский язык является родным не только для иностранцев, прибывших в Литву и получивших вид на жительство, но и для русского национального меньшинства в Литве", — отметили в ведомстве.
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Директор департамента Дайнюс Бабилас также призвал воздержаться от ненависти и оскорблений по отношению к тем, кто не выучил литовский язык.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.
В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
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В миреЛитваБалтияРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинРусский язык в миреУкраина
 
 
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