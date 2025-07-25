https://ria.ru/20250725/litva-2031242562.html

"Вот это поворот!": литовцы украли у белорусов страну, столицу и историю

"Вот это поворот!": литовцы украли у белорусов страну, столицу и историю - РИА Новости, 25.07.2025

"Вот это поворот!": литовцы украли у белорусов страну, столицу и историю

Историю противостояния Зеленского и Ермака с инфраструктурой внешнего контроля над Украиной, замаскированной под систему борьбы с украинской коррупцией,... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:00:00+03:00

2025-07-25T08:00:00+03:00

2025-07-25T15:12:00+03:00

аналитика

литва

вильнюс

александр лукашенко

сергей тихановский

белоруссия

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Историю противостояния Зеленского и Ермака с инфраструктурой внешнего контроля над Украиной, замаскированной под систему борьбы с украинской коррупцией, наблюдают многие. Значительно меньше людей в курсе сюжета с приключениями беглой белорусской оппозиции в Литве. Между тем эти сюжеты взаимосвязаны. Они друг друга оттеняют-дополняют, а вместе создают объемное звучание и побуждают к широким выводам.Несколько недель назад президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита в Минск спецпредставителя Белого дома Кита Келлога помиловал нескольких деятелей белорусской оппозиции, осужденных за беспорядки 2020 года. Самым известным среди них был белорусский блогер Сергей Тихановский, вместо которого пять лет назад баллотировалась в президенты его жена Светлана.Тихановский тут же перебрался в столицу белорусской оппозиции — литовский Вильнюс. И частью был провозглашен, частью сам себя провозгласил старым-новым лидером "другой Беларуси". Какое-то время казалось, что радикальные противники Лукашенко теперь обретут второе дыхание — к ним потянутся сторонники и денежные потоки с Запада. Реальность оказалась иной.Тихановский с первого дня в Литве начал нести такую ахинею, что сразу возникли вопросы о его психическом здоровье, а затем и об оправданности его пребывания на территории Литвы. А последнее его заявление и вовсе поставило республику на грань политического кризиса.Тихановский заявил, что если Лукашенко ему в ближайшее время свергнуть не удастся, то белорусы начнут создавать свои "острова" — анклавы за рубежом. Главным островом белорусов подразумевается Вильнюс, в котором осела беглая оппозиция. И тут выходят на поверхность глубинные исторические пласты. В идеологии белорусского национализма Вильнюс — это Вильна, подлинная столица Беларуси, которая должна принадлежать белорусам. И литовские политики это прекрасно знали, когда давали беглым "змагарам" приют и превращали Вильнюс в гнездилище белорусского национализма ради свержения союзного России Александра Лукашенко.Теперь литовская власть вынуждена срочно включать антикриз. Правительство Литвы упрашивает взбешенную общественность не губить плоды многолетнего труда и не требовать немедленного изгнания из страны офиса Светланы Тихановской. Президент Литвы уговаривает сограждан понять и простить Тихановского: мол, у него тюрьме крыша поехала, какой спрос с больного на голову? Он над нами издевался — сумасшедший, что возьмешь?Ситуация для всех причастных нешуточная. Выходит, что литовские власти ради борьбы с Россией населили свою столицу онтологическими врагами литовцев и создали угрозу национальной безопасности Литвы. Ведь самые ярые сторонники супругов Тихановских убеждены, что нынешняя Литва на самом деле — Жмудь, обитатели которой украли у белорусов подлинное название их страны, ее историю (Великое княжество Литовское) и столицу...Происходящее с Украиной создает замечательный контекст литовскому театру абсурда. Новый этап отношений Запада с режимом Зеленского, наступивший после погрома западных антикоррупционных структур, — это отношения Литвы с белорусскими "змагарами", масштабированные до глобального уровня. В обоих случаях есть кормящиеся с руки кураторов подопечные, превращенные пропагандой в икону, на которую должны жертвовать деньги налогоплательщики. В обоих случаях единственная ценность этих подопечных состоит в том, что они готовы воевать с Россией и пророссийскими силами в своей стране до последнего (украинца и белоруса). И в обоих случаях подопечные начинают кусать удила и плевать в руку дающего.И всякий раз главное чувство — конфуз, потому что големы страшно компрометируют своих франкенштейнов, а те ничего с ними сделать не могут. Не может русофобский правящий класс Литвы взять и разгромить хаб белорусской оппозиции, который он так любовно создавал, лелеял и пестовал в Вильнюсе 30 лет. Не может Европа взять и прекратить поддержку киевского режима — ведь "это будет выгодно Путину". Потому, собственно, Зеленский с Ермаком так себя и ведут.Потолок мер, которыми им могут ответить европейские и американские спонсоры, — это информационная кампания в западной прессе об авторитаризме и коррупции в Киеве да унылые акции западных грантоедов с картонками.Ситуация, на самом деле, знакомая. Она воспроизводится десятилетиями и восходит к "политике умиротворения" Гитлера, которая была призвана направить его агрессию на восток и натравить для начала на СССР. Результат известен. После этого было много чего еще. Поддержка США афганских моджахедов против советских войск, которая закончилась терактами 11 сентября 2001 года. Поддержка европейцами чеченских боевиков, которые затем устраивали теракты в Европе. Мораль всякий раз одна: не рой России яму — сам в нее упадешь.

https://ria.ru/20250701/lukashenko-2026628660.html

https://ria.ru/20250722/migranty-2030700224.html

https://ria.ru/20250717/voennyy-2029622936.html

литва

вильнюс

белоруссия

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аналитика, литва, вильнюс, александр лукашенко, сергей тихановский, белоруссия