https://ria.ru/20250725/les-2031314433.html

Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России

Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России - РИА Новости, 25.07.2025

Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России

Власти РФ принимают меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов, в последние несколько лет восстанавливается больше деревьев, чем погибает или вырубается, РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:17:00+03:00

2025-07-25T08:17:00+03:00

2025-07-25T08:17:00+03:00

россия

республика алтай

михаил мишустин

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Власти РФ принимают меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов, в последние несколько лет восстанавливается больше деревьев, чем погибает или вырубается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, он назвал сбережение лесов общей задачей. Премьер отметил, что в России они занимают почти 1,2 миллиарда гектаров - это пятая часть мировой площади. "И мы принимаем меры, чтобы не допустить её сокращения. Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается, это очень важный показатель, например, за прошлый год – в 1,5 раза. С 2019 года восстановили около 8 миллионов гектаров", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250722/medvedi-2030538645.html

россия

республика алтай

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россия, республика алтай, михаил мишустин