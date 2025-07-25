https://ria.ru/20250725/les-2031314433.html
Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России
Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России - РИА Новости, 25.07.2025
Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России
Власти РФ принимают меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов, в последние несколько лет восстанавливается больше деревьев, чем погибает или вырубается, РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:17:00+03:00
2025-07-25T08:17:00+03:00
2025-07-25T08:17:00+03:00
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Власти РФ принимают меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов, в последние несколько лет восстанавливается больше деревьев, чем погибает или вырубается, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай, он назвал сбережение лесов общей задачей. Премьер отметил, что в России они занимают почти 1,2 миллиарда гектаров - это пятая часть мировой площади. "И мы принимаем меры, чтобы не допустить её сокращения. Уже несколько лет подряд в нашей стране восстанавливается лесов больше, чем погибает или вырубается, это очень важный показатель, например, за прошлый год – в 1,5 раза. С 2019 года восстановили около 8 миллионов гектаров", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250722/medvedi-2030538645.html
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россия, республика алтай, михаил мишустин
Россия, Республика Алтай, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по сохранению лесов в России
Мишустин: власти принимают меры, чтобы не допустить сокращения площади лесов