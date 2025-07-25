https://ria.ru/20250725/lager-2031350336.html
В Калининградской области закрыли смену в детском лагере
В Калининградской области закрыли смену в детском лагере - РИА Новости, 25.07.2025
В Калининградской области закрыли смену в детском лагере
Роспотребнадзор закрыл смену в детском загородном лагере в Калининградской области из-за подозрения на энтеровирус у восьми детей, диагноз подтвержден у одного... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:02:00+03:00
2025-07-25T11:02:00+03:00
2025-07-25T11:02:00+03:00
здоровье - общество
калининградская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КАЛИНИНГРАД, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл смену в детском загородном лагере в Калининградской области из-за подозрения на энтеровирус у восьми детей, диагноз подтвержден у одного ребенка, сообщило региональное управление ведомства. "Специалисты управления Роспотребнадзора по Калининградской области проводят эпидемиологическое расследование в связи с поступившей информацией о выявлении заболевших с симптомами энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО "Школа-интернат лицей-интернат" (поселок Ушаково). В настоящее время лабораторно диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у одного ребенка, у восьми детей он установлен клинически (фарингит, экзантемные высыпания). Заболевание протекает в легкой форме", - говорится в Telegram-канале управления. Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора незамедлительно выехали в лагерь и организовали противоэпидемические мероприятия. Обследовали контактных заболевших, отобрали пробы с объектов внешней среды, пробы пищевой продукции, воды, дезинфекционных средств. "С целью сохранения здоровья детей, недопущения распространения инфекции принято решения о досрочном завершении смены. Дети переданы под медицинское наблюдение", - добавили в пресс-службе. Клинический материал и пробы доставлены на исследование в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области". Ситуация на контроле управления Роспотребнадзора по Калининградской области. Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых. Некоторые общие симптомы энтеровируса - повышение температуры тела до 38-40 градусов, диарея, сыпь чаще всего на лице, руках, ногах или туловище, насморк, боль в горле, кашель, слабость, сонливость, сильная боль в животе.
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здоровье - общество, калининградская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Калининградская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Калининградской области закрыли смену в детском лагере
Роспотребнадзор закрыл смену в детском лагере в Калининградской области
КАЛИНИНГРАД, 25 июл — РИА Новости. Роспотребнадзор закрыл смену в детском загородном лагере в Калининградской области из-за подозрения на энтеровирус у восьми детей, диагноз подтвержден у одного ребенка, сообщило региональное управление ведомства.
"Специалисты управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
проводят эпидемиологическое расследование в связи с поступившей информацией о выявлении заболевших с симптомами энтеровирусной инфекции в загородном лагере ГАУ КО ОО "Школа-интернат лицей-интернат" (поселок Ушаково). В настоящее время лабораторно диагноз энтеровирусной инфекции подтвержден у одного ребенка, у восьми детей он установлен клинически (фарингит, экзантемные высыпания). Заболевание протекает в легкой форме", - говорится в Telegram-канале управления.
Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора незамедлительно выехали в лагерь и организовали противоэпидемические мероприятия. Обследовали контактных заболевших, отобрали пробы с объектов внешней среды, пробы пищевой продукции, воды, дезинфекционных средств.
"С целью сохранения здоровья детей, недопущения распространения инфекции принято решения о досрочном завершении смены. Дети переданы под медицинское наблюдение", - добавили в пресс-службе.
Клинический материал и пробы доставлены на исследование в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области". Ситуация на контроле управления Роспотребнадзора по Калининградской области.
Энтеровирусная инфекция - это группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых. Некоторые общие симптомы энтеровируса - повышение температуры тела до 38-40 градусов, диарея, сыпь чаще всего на лице, руках, ногах или туловище, насморк, боль в горле, кашель, слабость, сонливость, сильная боль в животе.