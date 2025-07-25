https://ria.ru/20250725/kurily-2031302355.html

На Курилах саперы уничтожили более 3800 боеприпасов за два месяца

На Курилах саперы уничтожили более 3800 боеприпасов за два месяца - РИА Новости, 25.07.2025

На Курилах саперы уничтожили более 3800 боеприпасов за два месяца

Саперы обнаружили и ликвидировали более 3800 боеприпасов за два месяца на курильском острове Шумшу, информирует пресс-служба Восточного военного округа. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:49:00+03:00

2025-07-25T05:49:00+03:00

2025-07-25T05:49:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июл – РИА Новости. Саперы обнаружили и ликвидировали более 3800 боеприпасов за два месяца на курильском острове Шумшу, информирует пресс-служба Восточного военного округа. По данным ведомства, работу провели военнослужащие сводного отряда разминирования армейского корпуса ВВО. Они прибыли на остров для выполнения задач по поиску и очистке от взрывоопасных предметов территории будущего военно-исторического мемориального комплекса, который планируется возвести к 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также мест проведения исторической реконструкции. "В период поисковых работ саперы нашли артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны от винтовок времен сражений с Квантунской армией. Работы проводятся на безопасном удалении от палаточного лагеря. Снаряды, подлежащие уничтожению, относятся на место подрыва на полтора километра от саперов, чтобы не попасть под осколки, разлетающиеся на сотни метров", - отмечается в сообщении. Саперы планируют завершить расчистку территории к 15 августа этого года – в преддверии исторической реконструкции высадки морского десанта Советской армии в августе 1945 года.

https://ria.ru/20250704/yaponiya-2027015850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, россия, безопасность