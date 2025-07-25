https://ria.ru/20250725/kurily-2031289056.html

У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 25.07.2025

У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в ночь на пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T02:08:00+03:00

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в мире

шикотан

тихий океан

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в ночь на пятницу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в ночь на 25 июля в Тихом океане. Эпицентр находился в 70 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг – на глубине 59 километров", - рассказала сейсмолог. По словам собеседницы агентства, подземные толчки силой 2-3 балла могли ощутить на Шикотане. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250724/zemletryasenie--2031192791.html

шикотан

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шикотан, тихий океан, елена семенова