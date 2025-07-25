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Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:26:00+03:00
2025-07-25T11:26:00+03:00
2025-07-25T11:26:00+03:00
происшествия
усть-лабинский район
абинский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ночью оперативный штаб края сообщал о падении обломков беспилотников в станице Курчанской Темрюкского района и в Славянске-на-Кубани. Утром 25 июля глава Абинского района Илья Биушкин сообщил о падении обломков БПЛА в районе Абинского электрометаллургического завода. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о падении обломков беспилотников на территории вокзала в Тимашевске, поврежден вагон пассажирского поезда, два человека получили легкие травмы. "В Абинском районе обломки беспилотников упали на закрытой территории одного из заводов. В Выселковском районе - на территории предприятия в станице Бузиновской... В Усть-Лабинском районе обломки упали в поле в станице Ладожская. Произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении оперштаба. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
усть-лабинский район
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происшествия, усть-лабинский район, абинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Усть-Лабинский район, Абинский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани