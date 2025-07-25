Рейтинг@Mail.ru
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kuban-2031356068.html
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА
Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T11:26:00+03:00
2025-07-25T11:26:00+03:00
происшествия
усть-лабинский район
абинский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028605467_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_241768e87b6bdc3fc3fe83b14a370992.jpg
КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ночью оперативный штаб края сообщал о падении обломков беспилотников в станице Курчанской Темрюкского района и в Славянске-на-Кубани. Утром 25 июля глава Абинского района Илья Биушкин сообщил о падении обломков БПЛА в районе Абинского электрометаллургического завода. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о падении обломков беспилотников на территории вокзала в Тимашевске, поврежден вагон пассажирского поезда, два человека получили легкие травмы. "В Абинском районе обломки беспилотников упали на закрытой территории одного из заводов. В Выселковском районе - на территории предприятия в станице Бузиновской... В Усть-Лабинском районе обломки упали в поле в станице Ладожская. Произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении оперштаба. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
усть-лабинский район
абинский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028605467_3:0:1140:853_1920x0_80_0_0_f7f177407ce1a19e9aa9f47442e63186.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-лабинский район, абинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Усть-Лабинский район, Абинский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев
Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА

Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ночью оперативный штаб края сообщал о падении обломков беспилотников в станице Курчанской Темрюкского района и в Славянске-на-Кубани. Утром 25 июля глава Абинского района Илья Биушкин сообщил о падении обломков БПЛА в районе Абинского электрометаллургического завода. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о падении обломков беспилотников на территории вокзала в Тимашевске, поврежден вагон пассажирского поезда, два человека получили легкие травмы.
"В Абинском районе обломки беспилотников упали на закрытой территории одного из заводов. В Выселковском районе - на территории предприятия в станице Бузиновской... В Усть-Лабинском районе обломки упали в поле в станице Ладожская. Произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении оперштаба.
Сообщается, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияУсть-Лабинский районАбинский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала