https://ria.ru/20250725/kuban-2031356068.html

Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА

Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА - РИА Новости, 25.07.2025

Еще в нескольких районах на Кубани нашли обломки БПЛА

Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:26:00+03:00

2025-07-25T11:26:00+03:00

2025-07-25T11:26:00+03:00

происшествия

усть-лабинский район

абинский район

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА обнаружены в Выселковском, Абинском и Усть-Лабинском районах Кубани после ночной атаки, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Ночью оперативный штаб края сообщал о падении обломков беспилотников в станице Курчанской Темрюкского района и в Славянске-на-Кубани. Утром 25 июля глава Абинского района Илья Биушкин сообщил о падении обломков БПЛА в районе Абинского электрометаллургического завода. Глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о падении обломков беспилотников на территории вокзала в Тимашевске, поврежден вагон пассажирского поезда, два человека получили легкие травмы. "В Абинском районе обломки беспилотников упали на закрытой территории одного из заводов. В Выселковском районе - на территории предприятия в станице Бузиновской... В Усть-Лабинском районе обломки упали в поле в станице Ладожская. Произошло возгорание сухой травы на площади 50 квадратных метров", - говорится в сообщении оперштаба. Сообщается, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и специальные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

усть-лабинский район

абинский район

краснодарский край

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происшествия, усть-лабинский район, абинский район, краснодарский край, вениамин кондратьев