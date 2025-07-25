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На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал - РИА Новости, 25.07.2025
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05:21 25.07.2025 (обновлено: 06:39 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/kuban-2031301026.html
На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал
На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал - РИА Новости, 25.07.2025
На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал
Два человека получили легкие травмы после падения фрагментов дрона на территорию вокзала в Тимашевске на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T05:21:00+03:00
2025-07-25T06:39:00+03:00
происшествия
тимашевск
краснодарский край
славянский район
вениамин кондратьев
беспилотники
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два человека получили легкие травмы после падения фрагментов дрона на территорию вокзала в Тимашевске на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека", — написал он.Как уточнил глава региона, им оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу, но после оказания первой помощи и врачебного осмотра он попросил, чтобы его вернули на станцию.Состав продолжил следование по маршруту, заключил Кондратьев.Что еще известно об инциденте:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тимашевск
краснодарский край
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происшествия, тимашевск, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, беспилотники
Происшествия, Тимашевск, Краснодарский край, Славянский район, Вениамин Кондратьев, Беспилотники
На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал

В Тимашевске два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два человека получили легкие травмы после падения фрагментов дрона на территорию вокзала в Тимашевске на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека", — написал он.
Как уточнил глава региона, им оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу, но после оказания первой помощи и врачебного осмотра он попросил, чтобы его вернули на станцию.
Состав продолжил следование по маршруту, заключил Кондратьев.
Что еще известно об инциденте:
  • сотрудники скорой, а также специалисты экстренных и специальных служб быстро приехали на место происшествия;
  • падение беспилотника временно обесточило вокзал, проблему устранили;
  • железнодорожная инфраструктура не получила повреждения;
  • возгораний также не было;
  • в Темрюкском и Славянском районах выбило окна в частных домах, раненых нет.
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ПроисшествияТимашевскКраснодарский крайСлавянский районВениамин КондратьевБеспилотники
 
 
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