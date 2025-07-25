На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал
В Тимашевске два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два человека получили легкие травмы после падения фрагментов дрона на территорию вокзала в Тимашевске на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
"В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека", — написал он.
Как уточнил глава региона, им оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу, но после оказания первой помощи и врачебного осмотра он попросил, чтобы его вернули на станцию.
Состав продолжил следование по маршруту, заключил Кондратьев.
Что еще известно об инциденте:
- сотрудники скорой, а также специалисты экстренных и специальных служб быстро приехали на место происшествия;
- падение беспилотника временно обесточило вокзал, проблему устранили;
- железнодорожная инфраструктура не получила повреждения;
- возгораний также не было;
- в Темрюкском и Славянском районах выбило окна в частных домах, раненых нет.
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