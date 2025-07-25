https://ria.ru/20250725/kuban-2031301026.html

На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал

На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал - РИА Новости, 25.07.2025

На Кубани два человека пострадали при падении обломков БПЛА на вокзал

Два человека получили легкие травмы после падения фрагментов дрона на территорию вокзала в Тимашевске на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T05:21:00+03:00

2025-07-25T05:21:00+03:00

2025-07-25T06:39:00+03:00

происшествия

тимашевск

краснодарский край

славянский район

вениамин кондратьев

беспилотники

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Два человека получили легкие травмы после падения фрагментов дрона на территорию вокзала в Тимашевске на Кубани, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале."В Тимашевске обломки БПЛА упали на территорию вокзала, повредили один из вагонов проходящего через город пассажирского поезда. Легкие травмы получили два человека", — написал он.Как уточнил глава региона, им оказали первую помощь. Один из них от госпитализации отказался, другого доставили в районную больницу, но после оказания первой помощи и врачебного осмотра он попросил, чтобы его вернули на станцию.Состав продолжил следование по маршруту, заключил Кондратьев.Что еще известно об инциденте:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тимашевск

краснодарский край

славянский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тимашевск, краснодарский край, славянский район, вениамин кондратьев, беспилотники