https://ria.ru/20250725/krym-2031463850.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.07.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:43:00+03:00

2025-07-25T16:43:00+03:00

2025-07-25T16:43:00+03:00

безопасность

республика крым

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем в пятницу. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 12 минут.

https://ria.ru/20250725/trevoga-2031405543.html

республика крым

россия

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)