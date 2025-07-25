https://ria.ru/20250725/krym-2031463850.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 25.07.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:43:00+03:00
2025-07-25T16:43:00+03:00
2025-07-25T16:43:00+03:00
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось 12 минут, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили днем в пятницу. "Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС. Предупреждение длилось 12 минут.
https://ria.ru/20250725/trevoga-2031405543.html
республика крым
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Безопасность, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность, продлившуюся 12 минут