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В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 25.07.2025
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских
Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:50:00+03:00
2025-07-25T10:50:00+03:00
2025-07-25T10:50:00+03:00
происшествия
республика крым
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Установлено, что 36-летний Трофимов Назар Сергеевич... работающий на кафедре одного из учебных заведений, в свободное время являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. В отношении симферопольца завершено расследование уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских
ФСБ объявила в международный розыск крымчанина, призывавшего убивать русских