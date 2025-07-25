Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/krym-2031346295.html
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 25.07.2025
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских
Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T10:50:00+03:00
2025-07-25T10:50:00+03:00
происшествия
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_186:35:1282:652_1920x0_80_0_0_1402121af28e8660367d379f410035fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Установлено, что 36-летний Трофимов Назар Сергеевич... работающий на кафедре одного из учебных заведений, в свободное время являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. В отношении симферопольца завершено расследование уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html
республика крым
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852591328_145:0:1284:854_1920x0_80_0_0_d6f91749023ea8679c70a3d0fb222d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских

ФСБ объявила в международный розыск крымчанина, призывавшего убивать русских

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Установлено, что 36-летний Трофимов Назар Сергеевич... работающий на кафедре одного из учебных заведений, в свободное время являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В отношении симферопольца завершено расследование уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Бойцы ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык
18 апреля, 12:43
 
ПроисшествияРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала