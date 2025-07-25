https://ria.ru/20250725/krym-2031346295.html

В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских

В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских - РИА Новости, 25.07.2025

В Крыму объявили в розыск мужчину, призывавшего убивать русских

Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T10:50:00+03:00

2025-07-25T10:50:00+03:00

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происшествия

республика крым

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Призывавший убивать русских сотрудник учебного заведения в Крыму объявлен в международный розыск, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Установлено, что 36-летний Трофимов Назар Сергеевич... работающий на кафедре одного из учебных заведений, в свободное время являлся активным участником украинских чатов мессенджера Telegram, в основе которых лежит публикация русофобских постов. В обсуждении мужчина с анонимного аккаунта активно призывал убивать русских и не скупился на оскорбления. Фигурант объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении. В отношении симферопольца завершено расследование уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)