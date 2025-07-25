https://ria.ru/20250725/krushenie-2031423209.html

Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении

Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении - РИА Новости, 25.07.2025

Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении

Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:40:00+03:00

2025-07-25T14:40:00+03:00

2025-07-25T14:40:00+03:00

хабаровский край

тында

благовещенск

дмитрий демешин

следственный комитет россии (ск рф)

межгосударственный авиационный комитет

ан-24

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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. "За каждой (семьей – ред.) у нас закреплён куратор из министерства социальной защиты края, он поможет получить необходимую информационную и психологическую поддержку и решить другие вопросы. Также всем окажем содействие в организации похорон", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.

https://ria.ru/20250725/tela-2031391009.html

хабаровский край

тында

благовещенск

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хабаровский край, тында, благовещенск, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24