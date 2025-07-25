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Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении - РИА Новости, 25.07.2025
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14:40 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/krushenie-2031423209.html
Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении
Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении - РИА Новости, 25.07.2025
Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении
Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T14:40:00+03:00
2025-07-25T14:40:00+03:00
хабаровский край
тында
благовещенск
дмитрий демешин
следственный комитет россии (ск рф)
межгосударственный авиационный комитет
ан-24
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. "За каждой (семьей – ред.) у нас закреплён куратор из министерства социальной защиты края, он поможет получить необходимую информационную и психологическую поддержку и решить другие вопросы. Также всем окажем содействие в организации похорон", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
https://ria.ru/20250725/tela-2031391009.html
хабаровский край
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хабаровский край, тында, благовещенск, дмитрий демешин, следственный комитет россии (ск рф), межгосударственный авиационный комитет, ан-24
Хабаровский край, Тында, Благовещенск, Дмитрий Демешин, Следственный комитет России (СК РФ), Межгосударственный авиационный комитет, Ан-24
Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении

Хабаровские власти помогут с организацией похорон погибших в крушении Ан-24

© РИА Новости / Станислав Кристинин | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Станислав Кристинин
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл - РИА Новости. Власти Хабаровского края помогут с организацией похорон погибших в крушении Ан-24 в Приамурье, сообщил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин.
"За каждой (семьей – ред.) у нас закреплён куратор из министерства социальной защиты края, он поможет получить необходимую информационную и психологическую поддержку и решить другие вопросы. Также всем окажем содействие в организации похорон", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился в четверг при подлете к аэропорту назначения, его обломки обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. По последним данным, на борту было 48 человек. СК РФ сообщил, что в катастрофе выжить никому не удалось.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. МАК сформировал комиссию по расследованию авиакатастрофы.
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Следователи извлекли тела из-под обломков Ан-24, упавшего в Приамурье
13:12
 
Хабаровский крайТындаБлаговещенскДмитрий ДемешинСледственный комитет России (СК РФ)Межгосударственный авиационный комитетАн-24
 
 
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