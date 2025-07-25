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В Кремле ответили на вопрос о контракте американца с Минобороны - РИА Новости, 25.07.2025
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12:57 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kreml-2031383658.html
В Кремле ответили на вопрос о контракте американца с Минобороны
В Кремле ответили на вопрос о контракте американца с Минобороны - РИА Новости, 25.07.2025
В Кремле ответили на вопрос о контракте американца с Минобороны
В Кремле не располагают информацией о решении американца Дерека Хаффмана подписать контракт с министерством обороны, чтобы отправиться в зону СВО. РИА Новости, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о решении американца Дерека Хаффмана подписать контракт с министерством обороны, чтобы отправиться в зону СВО. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать ситуацию с живущим в России американцем Хаффманом, который подписал контракт с Минобороны. "Нет, вы знаете, я первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с министерством обороны и мог это сделать только добровольно. Никто к нему принудить не мог. Сделал ли он это или нет, мы не располагаем такой информацией. Здесь я вам рекомендую обратиться в министерство обороны", - ответил Песков.
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россия, сша, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле ответили на вопрос о контракте американца с Минобороны

Песков: Кремль не располагает информацией о решении Хаффмана из США пойти на СВО

© Fotolia / Greg BlombergПаспорт гражданина США
Паспорт гражданина США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Fotolia / Greg Blomberg
Паспорт гражданина США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Кремле не располагают информацией о решении американца Дерека Хаффмана подписать контракт с министерством обороны, чтобы отправиться в зону СВО.
Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомментировать ситуацию с живущим в России американцем Хаффманом, который подписал контракт с Минобороны.
"Нет, вы знаете, я первый раз слышу о таком гражданине США. Если он приехал в Россию, то он мог, конечно, подписать контракт с министерством обороны и мог это сделать только добровольно. Никто к нему принудить не мог. Сделал ли он это или нет, мы не располагаем такой информацией. Здесь я вам рекомендую обратиться в министерство обороны", - ответил Песков.
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