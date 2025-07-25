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"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:42 25.07.2025 (обновлено: 16:06 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ
Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:42:00+03:00
2025-07-25T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
александр меркурис
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Дело в том, что российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E-50. Установив контроль над ним, они перережут пути снабжения окруженного украинского гарнизона ВСУ в Красноармейске. На самом деле ситуация критическая. &lt;…&gt; Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — сказал он.При этом, как подчеркнул Меркурис, ВСУ еще не оказывались в окружении в таком количестве — в Красноармейске, по словам эксперта, находятся три украинские бригады.Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные боевые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
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красноармейск
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, александр меркурис, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Александр Меркурис, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ

Меркурис: до падения обороны Красноармейска остаются считаные недели

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Дело в том, что российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E-50. Установив контроль над ним, они перережут пути снабжения окруженного украинского гарнизона ВСУ в Красноармейске. На самом деле ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — сказал он.
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При этом, как подчеркнул Меркурис, ВСУ еще не оказывались в окружении в таком количестве — в Красноармейске, по словам эксперта, находятся три украинские бригады.

Красноармейск — важнейший транспортный узел противника в Донбассе. Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные боевые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаАлександр МеркурисДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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