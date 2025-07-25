https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ
Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T04:42:00+03:00
2025-07-25T04:42:00+03:00
2025-07-25T16:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
александр меркурис
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Дело в том, что российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E-50. Установив контроль над ним, они перережут пути снабжения окруженного украинского гарнизона ВСУ в Красноармейске. На самом деле ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — сказал он.При этом, как подчеркнул Меркурис, ВСУ еще не оказывались в окружении в таком количестве — в Красноармейске, по словам эксперта, находятся три украинские бригады.Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные боевые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.
https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html
https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html
красноармейск
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красноармейск, донецкая народная республика, александр меркурис, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Александр Меркурис, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ
Меркурис: до падения обороны Красноармейска остаются считаные недели