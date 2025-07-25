https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ

"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025

"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ

Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T04:42:00+03:00

2025-07-25T04:42:00+03:00

2025-07-25T16:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

красноармейск

донецкая народная республика

александр меркурис

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российская армия успешно окружает Красноармейск, поэтому вероятно, что в течение нескольких недель оборона города падет, заявил британский военный эксперт и политический аналитик Александр Меркурис на YouTube."Дело в том, что российские войска находятся близко к развязкам и транспортным узлам, связывающим различные дороги с шоссе E-50. Установив контроль над ним, они перережут пути снабжения окруженного украинского гарнизона ВСУ в Красноармейске. На самом деле ситуация критическая. <…> Сейчас мы, возможно, наблюдаем коллапс обороны города, который завершится в течение нескольких дней — пары недель", — сказал он.При этом, как подчеркнул Меркурис, ВСУ еще не оказывались в окружении в таком количестве — в Красноармейске, по словам эксперта, находятся три украинские бригады.Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в понедельник, российские войска продолжают охват Красноармейска. По его словам, основные боевые действия на этом направлении развернулись в районе Удачного.

https://ria.ru/20250722/kiev-2030493326.html

https://ria.ru/20250721/ukraina-2030288881.html

красноармейск

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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, александр меркурис, денис пушилин, вооруженные силы украины