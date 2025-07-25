https://ria.ru/20250725/kovalchuk-2031482213.html
Украинка против русских мажоров: что случилось с Марией Ковальчук
Украинка против русских мажоров: что случилось с Марией Ковальчук - РИА Новости, 25.07.2025
Украинка против русских мажоров: что случилось с Марией Ковальчук
История модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае на дороге со множественными переломами, стала одной из самых обсуждаемых тем этого лета. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T19:40:00+03:00
2025-07-25T19:40:00+03:00
2025-07-25T19:40:00+03:00
дубай
мария ковальчук (модель)
норвегия
оаэ
ксения собчак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006176978_0:174:686:560_1920x0_80_0_0_52c1d526f113afc130b47877a3e06113.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. История модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае на дороге со множественными переломами, стала одной из самых обсуждаемых тем этого лета.По словам близкой подруги, с которой Мария изначально прилетела в ОАЭ, чтобы подработать моделью, девушка ушла одна на встречу с незнакомыми людьми. Мария говорила, что это якобы представители модельного бизнеса, которые могли помочь с контрактами и продвижением. Однако этот контакт оказался последним."Есть вероятность, что её обманули и заманили под предлогом работы. Такие схемы — не редкость", - рассказывала подруга, попросившая не называть её имени.Напросилась на вечеринку сама?Родные Марии сначала были уверены: речь может идти не просто о насилии, а о попытке удерживать её против воли. Звучат даже страшные версии о сексуальной эксплуатации, о побегах и жестоком обращении. Одна из подруг Маши прямо заявила:"Либо она попыталась бежать, либо её хотели устранить. Такие случаи бывали - девушки в панике прыгали с высоты, спасаясь от мучителей. Возможно, это тот самый случай".Одна из наиболее тревожных версий произошедшего, прозвучавших в самом начале скандала, связана с печально известной вечеринкой Porto Party.По слухам, это мероприятие давно окружено мрачной репутацией: девушки якобы оказываются в условиях жестокого обращения, где их унижают, используют и фактически превращают в сексуальных рабынь. Всё за деньги и в атмосфере безнаказанности.Уже после того, как шумиха вокруг инцидента начала утихать, Мария дала большое интервью Ксении Собчак.Пострадавшая обвинила в насилии так называемую "золотую молодёжь" , а именно детей российских бизнесменов. И ответ не заставил себя ждать. Александра Мерцалова, одна из тех, чьи имена прозвучали в интервью, рассказала свою версию событий. И она разительно отличается от того, что рассказывала пострадавшая."Всё, что она говорит — ложь. У меня есть доказательства, что никто к ней не прикасался", - заявила Александра в беседе с aif.ru.По её словам, вечер, описанный Марией как настоящий хоррор, был обычной вечеринкой молодежи в отеле. Александра уверяет: никто не знал, чем занимается Мария в Дубае, и не собирался с ней "дружить". Она якобы просто попросила приют на ночь, проспала свой рейс и "вклинилась" в компанию.Видели, как Ковальчук карабкалась по строительному крануСаму вечеринку Мерцалова не отрицает, но утверждает, что ни травли, ни угроз, ни насилия не было. Более того, по ей словам, у следствия на руках видеозаписи и свидетельства охранников, которые подтверждают: Мария ушла из отеля одна, никем не преследуемая.Что происходило дальше, покрыто туманом. Известно, что спустя пять часов Ковальчук была замечена на стройке, куда неоднократно пыталась попасть, несмотря на предупреждения охраны. В какой момент она получила травмы неизвестно. Но, по утверждению Мерцаловой, есть очевидцы, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану. И камеры в отеле не зафиксировали ни следов насилия, ни признаков преследования."Они ненавидят меня, ведь я русская!"Александра утверждает, что дело расследовали сразу три дубайские инстанции: полиция, прокуратура и служба безопасности. Все пришли к выводу: виновных нет, девушка действовала самостоятельно."Если бы её версия была правдой, она бы уже сидела в тюрьме. Но она уехала в Норвегию и теперь раздаёт интервью, обвиняя всех подряд. За ложь придётся ответить", - настаивает Мерцалова.Особое внимание вызывает и поведение самой Марии в дни, предшествовавшие инциденту. По словам Александры, она была эмоционально нестабильна, говорила о "пустоте внутри" и о том, что "её больше никто не увидит".Никто якобы не знал, как реагировать на её слова, и, когда Мария покинула номер, решили, что она просто решила привести себя в порядок. Все её вещи, включая паспорт, остались в номере.История приобретает и политический оттенок: Александра уверена, что её обвиняют не только бездоказательно, но и с намёком на национальность."Её мать ненавидит меня просто потому, что я из Москвы, а они — украинцы. И всё это вылилось в ложь и травлю в соцсетях. Мне пишут, что я убийца", - признаётся девушка.Эскортницы в Дубае намекнули на кое-что страшноеПосле трагической истории с 20-летней, общественное внимание вновь обратилось к теме теневого эскорт-рынка в ОАЭ. Внешне он часто подается как элитное сопровождение на светские мероприятия, создающее атмосферу праздника и красоты.Но за этим фасадом, как утверждают некоторые эксперты и юристы, могут скрываться совсем иные реалии. Как анонимно признаются работницы этой индустрии, эскорт в Дубае – вещь опасная.Иногда всё выглядит глянцево: вечеринки, подарки, яхты. Но за красивой обложкой может скрываться все что угодно. Девушки говорят, что никогда не знаешь, как поведёт себя клиент: сегодня он дарит духи, а завтра может лишить тебя свободы и безопасности."Да, ты действительно можешь попасть на красивую и дорогую вечеринку, получить подарки: брендовые духи, одежду, косметику или даже украшения, да еще и денег заработать. После этого девушки выкладывают эти подарки и фото с яхт в соцсетях. Что многих подкупает. Но обратную сторону эскорта всегда замалчивают", - делятся девушки.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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дубай, мария ковальчук (модель), норвегия, оаэ, ксения собчак
Дубай, Мария Ковальчук (модель), Норвегия, ОАЭ, Ксения Собчак
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. История модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае на дороге со множественными переломами, стала одной из самых обсуждаемых тем этого лета.
По словам близкой подруги, с которой Мария изначально прилетела в ОАЭ, чтобы подработать моделью, девушка ушла одна на встречу с незнакомыми людьми. Мария говорила, что это якобы представители модельного бизнеса, которые могли помочь с контрактами и продвижением. Однако этот контакт оказался последним.
"Есть вероятность, что её обманули и заманили под предлогом работы. Такие схемы — не редкость", - рассказывала подруга
, попросившая не называть её имени.
Напросилась на вечеринку сама?
Родные Марии сначала были уверены: речь может идти не просто о насилии, а о попытке удерживать её против воли. Звучат даже страшные версии о сексуальной эксплуатации, о побегах и жестоком обращении. Одна из подруг Маши прямо заявила:
"Либо она попыталась бежать, либо её хотели устранить. Такие случаи бывали - девушки в панике прыгали с высоты, спасаясь от мучителей. Возможно, это тот самый случай".
Одна из наиболее тревожных версий произошедшего, прозвучавших в самом начале скандала, связана с печально известной вечеринкой Porto Party.
По слухам, это мероприятие давно окружено мрачной репутацией: девушки якобы оказываются в условиях жестокого обращения, где их унижают, используют и фактически превращают в сексуальных рабынь. Всё за деньги и в атмосфере безнаказанности.
Уже после того, как шумиха вокруг инцидента начала утихать, Мария дала большое интервью Ксении Собчак
.
Пострадавшая обвинила в насилии так называемую "золотую молодёжь" , а именно детей российских бизнесменов. И ответ не заставил себя ждать. Александра Мерцалова, одна из тех, чьи имена прозвучали в интервью, рассказала свою версию событий. И она разительно отличается от того, что рассказывала пострадавшая.
"Всё, что она говорит — ложь. У меня есть доказательства, что никто к ней не прикасался", - заявила Александра в беседе с aif.ru.
По её словам, вечер, описанный Марией как настоящий хоррор, был обычной вечеринкой молодежи в отеле. Александра уверяет: никто не знал, чем занимается Мария в Дубае, и не собирался с ней "дружить". Она якобы просто попросила приют на ночь, проспала свой рейс и "вклинилась" в компанию.
Видели, как Ковальчук карабкалась по строительному крану
Саму вечеринку Мерцалова не отрицает, но утверждает, что ни травли, ни угроз, ни насилия не было. Более того, по ей словам, у следствия на руках видеозаписи и свидетельства охранников, которые подтверждают: Мария ушла из отеля одна, никем не преследуемая.
Что происходило дальше, покрыто туманом. Известно, что спустя пять часов Ковальчук была замечена на стройке, куда неоднократно пыталась попасть, несмотря на предупреждения охраны. В какой момент она получила травмы неизвестно. Но, по утверждению Мерцаловой, есть очевидцы, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану. И камеры в отеле не зафиксировали ни следов насилия, ни признаков преследования.
"Они ненавидят меня, ведь я русская!"
Александра утверждает, что дело расследовали сразу три дубайские инстанции: полиция, прокуратура и служба безопасности. Все пришли к выводу: виновных нет, девушка действовала самостоятельно.
"Если бы её версия была правдой, она бы уже сидела в тюрьме. Но она уехала в Норвегию и теперь раздаёт интервью, обвиняя всех подряд. За ложь придётся ответить", - настаивает Мерцалова.
Особое внимание вызывает и поведение самой Марии в дни, предшествовавшие инциденту. По словам Александры, она была эмоционально нестабильна, говорила о "пустоте внутри" и о том, что "её больше никто не увидит".
Никто якобы не знал, как реагировать на её слова, и, когда Мария покинула номер, решили, что она просто решила привести себя в порядок. Все её вещи, включая паспорт, остались в номере.
История приобретает и политический оттенок: Александра уверена, что её обвиняют не только бездоказательно, но и с намёком на национальность.
"Её мать ненавидит меня просто потому, что я из Москвы, а они — украинцы. И всё это вылилось в ложь и травлю в соцсетях. Мне пишут, что я убийца", - признаётся девушка.
Эскортницы в Дубае намекнули на кое-что страшное
После трагической истории с 20-летней, общественное внимание вновь обратилось к теме теневого эскорт-рынка в ОАЭ. Внешне он часто подается как элитное сопровождение на светские мероприятия, создающее атмосферу праздника и красоты.
Но за этим фасадом, как утверждают некоторые эксперты и юристы, могут скрываться совсем иные реалии. Как анонимно признаются работницы этой индустрии, эскорт в Дубае – вещь опасная.
Иногда всё выглядит глянцево: вечеринки, подарки, яхты. Но за красивой обложкой может скрываться все что угодно. Девушки говорят, что никогда не знаешь, как поведёт себя клиент: сегодня он дарит духи, а завтра может лишить тебя свободы и безопасности.
"Да, ты действительно можешь попасть на красивую и дорогую вечеринку, получить подарки: брендовые духи, одежду, косметику или даже украшения, да еще и денег заработать. После этого девушки выкладывают эти подарки и фото с яхт в соцсетях. Что многих подкупает. Но обратную сторону эскорта всегда замалчивают", - делятся девушки
.