https://ria.ru/20250725/kovalchuk-2031482213.html

Украинка против русских мажоров: что случилось с Марией Ковальчук

Украинка против русских мажоров: что случилось с Марией Ковальчук - РИА Новости, 25.07.2025

Украинка против русских мажоров: что случилось с Марией Ковальчук

История модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае на дороге со множественными переломами, стала одной из самых обсуждаемых тем этого лета. РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T19:40:00+03:00

2025-07-25T19:40:00+03:00

2025-07-25T19:40:00+03:00

дубай

мария ковальчук (модель)

норвегия

оаэ

ксения собчак

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. История модели Марии Ковальчук, которую нашли в Дубае на дороге со множественными переломами, стала одной из самых обсуждаемых тем этого лета.По словам близкой подруги, с которой Мария изначально прилетела в ОАЭ, чтобы подработать моделью, девушка ушла одна на встречу с незнакомыми людьми. Мария говорила, что это якобы представители модельного бизнеса, которые могли помочь с контрактами и продвижением. Однако этот контакт оказался последним."Есть вероятность, что её обманули и заманили под предлогом работы. Такие схемы — не редкость", - рассказывала подруга, попросившая не называть её имени.Напросилась на вечеринку сама?Родные Марии сначала были уверены: речь может идти не просто о насилии, а о попытке удерживать её против воли. Звучат даже страшные версии о сексуальной эксплуатации, о побегах и жестоком обращении. Одна из подруг Маши прямо заявила:"Либо она попыталась бежать, либо её хотели устранить. Такие случаи бывали - девушки в панике прыгали с высоты, спасаясь от мучителей. Возможно, это тот самый случай".Одна из наиболее тревожных версий произошедшего, прозвучавших в самом начале скандала, связана с печально известной вечеринкой Porto Party.По слухам, это мероприятие давно окружено мрачной репутацией: девушки якобы оказываются в условиях жестокого обращения, где их унижают, используют и фактически превращают в сексуальных рабынь. Всё за деньги и в атмосфере безнаказанности.Уже после того, как шумиха вокруг инцидента начала утихать, Мария дала большое интервью Ксении Собчак.Пострадавшая обвинила в насилии так называемую "золотую молодёжь" , а именно детей российских бизнесменов. И ответ не заставил себя ждать. Александра Мерцалова, одна из тех, чьи имена прозвучали в интервью, рассказала свою версию событий. И она разительно отличается от того, что рассказывала пострадавшая."Всё, что она говорит — ложь. У меня есть доказательства, что никто к ней не прикасался", - заявила Александра в беседе с aif.ru.По её словам, вечер, описанный Марией как настоящий хоррор, был обычной вечеринкой молодежи в отеле. Александра уверяет: никто не знал, чем занимается Мария в Дубае, и не собирался с ней "дружить". Она якобы просто попросила приют на ночь, проспала свой рейс и "вклинилась" в компанию.Видели, как Ковальчук карабкалась по строительному крануСаму вечеринку Мерцалова не отрицает, но утверждает, что ни травли, ни угроз, ни насилия не было. Более того, по ей словам, у следствия на руках видеозаписи и свидетельства охранников, которые подтверждают: Мария ушла из отеля одна, никем не преследуемая.Что происходило дальше, покрыто туманом. Известно, что спустя пять часов Ковальчук была замечена на стройке, куда неоднократно пыталась попасть, несмотря на предупреждения охраны. В какой момент она получила травмы неизвестно. Но, по утверждению Мерцаловой, есть очевидцы, которые видели, как Мария карабкалась по строительному крану. И камеры в отеле не зафиксировали ни следов насилия, ни признаков преследования."Они ненавидят меня, ведь я русская!"Александра утверждает, что дело расследовали сразу три дубайские инстанции: полиция, прокуратура и служба безопасности. Все пришли к выводу: виновных нет, девушка действовала самостоятельно."Если бы её версия была правдой, она бы уже сидела в тюрьме. Но она уехала в Норвегию и теперь раздаёт интервью, обвиняя всех подряд. За ложь придётся ответить", - настаивает Мерцалова.Особое внимание вызывает и поведение самой Марии в дни, предшествовавшие инциденту. По словам Александры, она была эмоционально нестабильна, говорила о "пустоте внутри" и о том, что "её больше никто не увидит".Никто якобы не знал, как реагировать на её слова, и, когда Мария покинула номер, решили, что она просто решила привести себя в порядок. Все её вещи, включая паспорт, остались в номере.История приобретает и политический оттенок: Александра уверена, что её обвиняют не только бездоказательно, но и с намёком на национальность."Её мать ненавидит меня просто потому, что я из Москвы, а они — украинцы. И всё это вылилось в ложь и травлю в соцсетях. Мне пишут, что я убийца", - признаётся девушка.Эскортницы в Дубае намекнули на кое-что страшноеПосле трагической истории с 20-летней, общественное внимание вновь обратилось к теме теневого эскорт-рынка в ОАЭ. Внешне он часто подается как элитное сопровождение на светские мероприятия, создающее атмосферу праздника и красоты.Но за этим фасадом, как утверждают некоторые эксперты и юристы, могут скрываться совсем иные реалии. Как анонимно признаются работницы этой индустрии, эскорт в Дубае – вещь опасная.Иногда всё выглядит глянцево: вечеринки, подарки, яхты. Но за красивой обложкой может скрываться все что угодно. Девушки говорят, что никогда не знаешь, как поведёт себя клиент: сегодня он дарит духи, а завтра может лишить тебя свободы и безопасности."Да, ты действительно можешь попасть на красивую и дорогую вечеринку, получить подарки: брендовые духи, одежду, косметику или даже украшения, да еще и денег заработать. После этого девушки выкладывают эти подарки и фото с яхт в соцсетях. Что многих подкупает. Но обратную сторону эскорта всегда замалчивают", - делятся девушки.

дубай

норвегия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дубай, мария ковальчук (модель), норвегия, оаэ, ксения собчак