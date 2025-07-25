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Антону Котякову показали лабораторию "Беспилотная авиация" в Калуге - РИА Новости, 25.07.2025
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:48 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kotyakov-2031486834.html
Антону Котякову показали лабораторию "Беспилотная авиация" в Калуге
Антону Котякову показали лабораторию "Беспилотная авиация" в Калуге - РИА Новости, 25.07.2025
Антону Котякову показали лабораторию "Беспилотная авиация" в Калуге
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в сопровождении губернатора Калужской области Владислава Шапши ознакомился с работой лаборатории "Беспилотная РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:48:00+03:00
2025-07-25T17:48:00+03:00
калужская область
калужская область
россия
антон котяков
владислав шапша
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КАЛУГА, 25 июл – РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в сопровождении губернатора Калужской области Владислава Шапши ознакомился с работой лаборатории "Беспилотная авиация", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области. Сообщается, что в пятницу в Калужской области с рабочей поездкой побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Поездка началась с посещения федерального технопарка профессионального образования, где проходит Всероссийский инновационный форум "Беспилотная эволюция". "В сопровождении губернатора Владислава Шапши руководитель федерального ведомства осмотрел ключевой элемент инфраструктуры технопарка — лабораторию "Беспилотная авиация". За 2024-2025 годы она стала центром обучения для 969 специалистов", - говорится в сообщении. В активе лаборатории - современный парк БПЛА, видеокоптеры для мониторинга и тепловизионной съемки, образовательные конструкторы и программируемые квадрокоптеры. Техническое оснащение позволяет проводить полный цикл работ: от проектирования и моделирования до сборки, настройки и эксплуатации БАС. Сотрудничество с индустриальными партнерами обеспечивает связь образовательного процесса с реальными потребностями отрасли, способствует внедрению передовых технологий и практик, отмечают в пресс-службе. Антон Котяков и Владислав Шапша познакомились с участниками совместных проектов технопарка и правительства Калужской области. В их числе - "Лаборатория наставничества". Проект призван способствовать соответствию образовательных программ и методик наставничества актуальным потребностям производства. Проект "Навигатор успеха" помогает подросткам и молодым взрослым с опытом сиротства и ментальными особенностями подготовиться к самостоятельной жизни. Министру представили презентацию проекта "Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста", который нацелен закрепить маршрутизацию студентов, рассказать об областном рынке труда, помочь трудоустроиться по востребованным профессиям. Министр труда и занятости региона Павел Коновалов отметил, что Калужская область в качестве пилотного региона реализовала проект по индивидуальному карьерному сопровождению учащихся, в котором участвовало почти 24 тысячи школьников 8-9-х классов и выпускников колледжей и вузов. "Выявлен риск нетрудоустройства по специальности у 6% ребят. Представляемый проект служит решению этой проблемы путем получения смежной специальности еще в ходе обучения по основному направлению", - подчеркнул Коновалов.
https://ria.ru/20250714/forum-2029005854.html
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калужская область, россия, антон котяков, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Антон Котяков, Владислав Шапша
Антону Котякову показали лабораторию "Беспилотная авиация" в Калуге

Антону Котякову показали лабораторию "Беспилотная авиация" в Калужской области

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков . Архивное фото
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КАЛУГА, 25 июл – РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в сопровождении губернатора Калужской области Владислава Шапши ознакомился с работой лаборатории "Беспилотная авиация", сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области.
Сообщается, что в пятницу в Калужской области с рабочей поездкой побывал министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. Поездка началась с посещения федерального технопарка профессионального образования, где проходит Всероссийский инновационный форум "Беспилотная эволюция".
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"В сопровождении губернатора Владислава Шапши руководитель федерального ведомства осмотрел ключевой элемент инфраструктуры технопарка — лабораторию "Беспилотная авиация". За 2024-2025 годы она стала центром обучения для 969 специалистов", - говорится в сообщении.
В активе лаборатории - современный парк БПЛА, видеокоптеры для мониторинга и тепловизионной съемки, образовательные конструкторы и программируемые квадрокоптеры. Техническое оснащение позволяет проводить полный цикл работ: от проектирования и моделирования до сборки, настройки и эксплуатации БАС. Сотрудничество с индустриальными партнерами обеспечивает связь образовательного процесса с реальными потребностями отрасли, способствует внедрению передовых технологий и практик, отмечают в пресс-службе.
Антон Котяков и Владислав Шапша познакомились с участниками совместных проектов технопарка и правительства Калужской области. В их числе - "Лаборатория наставничества". Проект призван способствовать соответствию образовательных программ и методик наставничества актуальным потребностям производства. Проект "Навигатор успеха" помогает подросткам и молодым взрослым с опытом сиротства и ментальными особенностями подготовиться к самостоятельной жизни.
Министру представили презентацию проекта "Активные меры содействия занятости: от студента до специалиста", который нацелен закрепить маршрутизацию студентов, рассказать об областном рынке труда, помочь трудоустроиться по востребованным профессиям. Министр труда и занятости региона Павел Коновалов отметил, что Калужская область в качестве пилотного региона реализовала проект по индивидуальному карьерному сопровождению учащихся, в котором участвовало почти 24 тысячи школьников 8-9-х классов и выпускников колледжей и вузов.
"Выявлен риск нетрудоустройства по специальности у 6% ребят. Представляемый проект служит решению этой проблемы путем получения смежной специальности еще в ходе обучения по основному направлению", - подчеркнул Коновалов.
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Калужская областьКалужская областьРоссияАнтон КотяковВладислав Шапша
 
 
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