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Костромских нотариусов будут судить за злоупотребление полномочиями

Костромских нотариусов будут судить за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 25.07.2025

Костромских нотариусов будут судить за злоупотребление полномочиями

Четверых костромских нотариусов обвинили в том, что по просьбе президента нотариальной палаты помогли его сыну победить в конкурсе на должность нотариуса, сам... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:14:00+03:00

2025-07-25T11:14:00+03:00

2025-07-25T12:21:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Четверых костромских нотариусов обвинили в том, что по просьбе президента нотариальной палаты помогли его сыну победить в конкурсе на должность нотариуса, сам президент, уже бывший, тоже пойдет под суд, сообщает прокуратура Костромской области. "Прокуратура Костромской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Николая Мельникова, Ирины Конышевой, Юлии Пик и Людмилы Соколовой. Они обвиняются по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в марте 2024 года в ходе конкурса на замещение вакантной должности нотариуса в Судиславском нотариальном округе Костромской области трое нотариусов, являясь членами конкурсной комиссии, по просьбе президента Костромской областной нотариальной палаты Николая Мельникова нарушили порядок его проведения. "Они предоставили явные преимущества сыну президента нотариальной палаты, обеспечили его победу среди других кандидатов", - сообщает прокуратура. По данным прокуратуры, комиссия на первом этапе конкурса за письменную проектную работу выставила сыну президента наибольшее количество баллов при одинаковом качестве работ по сравнению с другими участниками. На втором этапе конкурса ему зачли стаж работы у нотариуса при фактическом его отсутствии и признали рекомендации Костромской областной нотариальной палаты действительными. Кроме того, в ходе индивидуального собеседования на третьем этапе конкурса заранее предупредили о вопросах, на которые конкурсанту необходимо знать ответы, отмечает прокуратура. Сообщается, что уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Костромской области. В прокуратуре уточнили РИА Новости, что Мельников уже не является президентом нотариальной палаты, в конце прошлого года он сложил полномочия в связи с их стечением. В своей должности он проработал более 30 лет.

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костромская область, россия, происшествия