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Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным - РИА Новости, 25.07.2025
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14:22 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kostin-2031418073.html
Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным
Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным - РИА Новости, 25.07.2025
Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным
Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает "Коммерсант". РИА Новости, 25.07.2025
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает "Коммерсант"."Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь эта крайне дорогостоящая. Я думаю &lt;...&gt; будет либо продан, либо утилизирован", — сказал он.Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
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вмф рф, андрей костин (банкир), сирия, мурманск
ВМФ РФ, Андрей Костин (банкир), Сирия, Мурманск
Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным

Глава ВТБ Костин назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза Кузнецов на причале судоремонтного завода в Мурманске - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает "Коммерсант".
"Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь эта крайне дорогостоящая. Я думаю <...> будет либо продан, либо утилизирован", — сказал он.
Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
Авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов проходит ремонт и модернизацию на 35-м СРЗ в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
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ВМФ РФАндрей Костин (банкир)СирияМурманск
 
 
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