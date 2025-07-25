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Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным

Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным - РИА Новости, 25.07.2025

Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным

Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает "Коммерсант". РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T14:22:00+03:00

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андрей костин (банкир)

сирия

мурманск

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает "Коммерсант"."Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь эта крайне дорогостоящая. Я думаю <...> будет либо продан, либо утилизирован", — сказал он.Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.

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сирия

мурманск

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вмф рф, андрей костин (банкир), сирия, мурманск