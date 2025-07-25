Глава ВТБ назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным
Глава ВТБ Костин назвал ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" бессмысленным
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске
Тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота Советского Союза Кузнецов" на причале судоремонтного завода в Мурманске. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" могут утилизировать или продать, заявил глава ВТБ Андрей Костин, его слова передает "Коммерсант".
"Его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь эта крайне дорогостоящая. Я думаю <...> будет либо продан, либо утилизирован", — сказал он.
Единственный авианосец ВМФ России "Адмирал Кузнецов" встал в ремонт в 2017 году после боевой службы у берегов Сирии. В октябре 2018 года при спуске "Адмирала Кузнецова" на воду случилась авария: плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.
Корабль затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске, где 12 декабря 2020 года на его борту возник пожар, когда искра от сварки попала в трюмное помещение с разлитым топливом. Два человека погибли, более десятка пострадали.
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