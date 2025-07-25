https://ria.ru/20250725/kosmos-2031458093.html

"Роскосмос" показал видео отделения спутников "Ионосфера-М"

"Роскосмос" показал видео отделения спутников "Ионосфера-М" - РИА Новости, 25.07.2025

"Роскосмос" показал видео отделения спутников "Ионосфера-М"

"Роскосмос" предоставил РИА Новости видео отделения спутников "Ионосфера-М №3 и №4 от разгонного блока "Фрегат", запущенных сегодня на орбиту на ракете... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:28:00+03:00

2025-07-25T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. "Роскосмос" предоставил РИА Новости видео отделения спутников "Ионосфера-М №3 и №4 от разгонного блока "Фрегат", запущенных сегодня на орбиту на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. На кадрах, снятых с камеры, установленной на одном из аппаратов, видно, как разгонный блок после отделения удаляется от спутника. Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и аппаратами стартовала в 8.54 мск. Разгонный блок со спутниками отделился от её третьей ступени через 9 минут 24 секунды после пуска. После этого он два раза включил свой маршевый двигатель, чтобы вывести "Ионосферы-М" на нужную орбиту. "Фрегат" продолжает свою миссию и выводит попутную нагрузку - 18 малых аппаратов. Половина из них разработана компанией "Геоскан". Один из малых спутников - иранский телекоммуникационный NAHID-2. Спутники "Ионосфера-М" №3 и №4 присоединятся к первым двум таким аппаратам в рамках системы "Ионозонд". Она предназначена для наблюдения за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней, оперативного получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой".

https://ria.ru/20250717/svyaz-2029642271.html

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Отделение от разгонного блока "Фрегат" спутников "Ионосфера-М" "Роскосмос" предоставил РИА Новости видео отделения от разгонного блока "Фрегат" спутников "Ионосфера-М", запущенных сегодня на орбиту на ракете "Союз-2.1б". 2025-07-25T16:28 true PT0M23S

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