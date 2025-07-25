https://ria.ru/20250725/korabli-2031321650.html

Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море

Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море - РИА Новости, 25.07.2025

Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море

Корабли и расчеты берегового комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишени в Японском море на учениях ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T09:13:00+03:00

2025-07-25T09:13:00+03:00

2025-07-25T09:40:00+03:00

японское море

северный ледовитый океан

каспийское море

вмф рф

каспийская флотилия

безопасность

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Корабли и расчеты берегового комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишени в Японском море на учениях ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В ходе оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника", - говорится в сообщении. По данным объективного контроля, все цели успешно поражены. В период с 23 по 27 июля под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.

https://ria.ru/20250725/korablestroenie-2031316953.html

https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html

японское море

северный ледовитый океан

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В рамках учений: силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море в рамках учений ВМФ, сообщила пресс-служба флота. 2025-07-25T09:13 true PT2M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

японское море, северный ледовитый океан, каспийское море, вмф рф, каспийская флотилия, безопасность