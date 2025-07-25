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Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море - РИА Новости, 25.07.2025
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09:13 25.07.2025 (обновлено: 09:40 25.07.2025)
https://ria.ru/20250725/korabli-2031321650.html
Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море
Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море - РИА Новости, 25.07.2025
Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море
Корабли и расчеты берегового комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишени в Японском море на учениях ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T09:13:00+03:00
2025-07-25T09:40:00+03:00
японское море
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вмф рф
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безопасность
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Корабли и расчеты берегового комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишени в Японском море на учениях ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "В ходе оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника", - говорится в сообщении. По данным объективного контроля, все цели успешно поражены. В период с 23 по 27 июля под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
https://ria.ru/20250725/korablestroenie-2031316953.html
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В рамках учений: силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море
Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море в рамках учений ВМФ, сообщила пресс-служба флота.
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японское море, северный ледовитый океан, каспийское море, вмф рф, каспийская флотилия, безопасность
Японское море, Северный Ледовитый океан, Каспийское море, ВМФ РФ, Каспийская флотилия, Безопасность
Корабли ВМФ России нанесли удар по мишени в Японском море

Корабли на учениях ВМФ России нанесли удар по сложной мишени в Японском море

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Корабли и расчеты берегового комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишени в Японском море на учениях ВМФ РФ, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"В ходе оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" корабли Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота и расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" нанесли совместный ракетный удар по сложной мишенной позиции в акватории Японского моря, имитирующей корабли условного противника", - говорится в сообщении.
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По данным объективного контроля, все цели успешно поражены.
В период с 23 по 27 июля под общим руководством Главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
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