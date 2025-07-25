https://ria.ru/20250725/kongress-2031451242.html

Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN

Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN - РИА Новости, 25.07.2025

Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN

Американский конгресс по просьбе президента США Дональда Трампа повторно изучит дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также оценит работу, которая была... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T16:07:00+03:00

2025-07-25T16:07:00+03:00

2025-07-25T16:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский конгресс по просьбе президента США Дональда Трампа повторно изучит дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также оценит работу, которая была проведена в этой связи предыдущим комитетом во главе с демократами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена палаты представителей от Республиканской партии Бэрри Лаудермилка, который возглавит новый подкомитет. По данным CNN, спикер палаты представителей США Майк Джонсон 23 января анонсировал создание нового подкомитета для расследования штурма Капитолия. "Лаудермилк объявил на этой неделе, что возглавит специальный подкомитет, чтобы еще раз расследовать инцидент, перепроверить работу предыдущего комитета по событиям 6 января во главе с демократами… Он заявил... что это делается по просьбе Трампа", - отмечает канал. По информации телеканала, хотя Трамп еще до своей инаугурации сказал Джонсону, что хочет повторного расследования событий января 2021 года, эта инициатива откладывалась, отчасти из-за бюрократических проволочек. Канал подчеркивает, что новый подкомитет начнет работу не раньше сентября, когда конгресс вернется к работе после перерыва. Телеканал указывает, что Лаудермилк также изучит действия правоохранительных органов, в том числе спецслужб. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия.

https://ria.ru/20250725/pauell-2031420996.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, конгресс сша