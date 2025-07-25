Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kongress-2031451242.html
Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN
Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN - РИА Новости, 25.07.2025
Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN
Американский конгресс по просьбе президента США Дональда Трампа повторно изучит дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также оценит работу, которая была... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T16:07:00+03:00
2025-07-25T16:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
майк джонсон
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский конгресс по просьбе президента США Дональда Трампа повторно изучит дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также оценит работу, которая была проведена в этой связи предыдущим комитетом во главе с демократами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена палаты представителей от Республиканской партии Бэрри Лаудермилка, который возглавит новый подкомитет. По данным CNN, спикер палаты представителей США Майк Джонсон 23 января анонсировал создание нового подкомитета для расследования штурма Капитолия. "Лаудермилк объявил на этой неделе, что возглавит специальный подкомитет, чтобы еще раз расследовать инцидент, перепроверить работу предыдущего комитета по событиям 6 января во главе с демократами… Он заявил... что это делается по просьбе Трампа", - отмечает канал. По информации телеканала, хотя Трамп еще до своей инаугурации сказал Джонсону, что хочет повторного расследования событий января 2021 года, эта инициатива откладывалась, отчасти из-за бюрократических проволочек. Канал подчеркивает, что новый подкомитет начнет работу не раньше сентября, когда конгресс вернется к работе после перерыва. Телеканал указывает, что Лаудермилк также изучит действия правоохранительных органов, в том числе спецслужб. Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия.
https://ria.ru/20250725/pauell-2031420996.html
https://ria.ru/20250725/opros-2031407068.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Конгресс США
Конгресс США повторно изучит дело о штурме Капитолия, пишет CNN

CNN: конгресс по просьбе Трампа повторно изучит дело о штурме Капитолия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американский конгресс по просьбе президента США Дональда Трампа повторно изучит дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, а также оценит работу, которая была проведена в этой связи предыдущим комитетом во главе с демократами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на члена палаты представителей от Республиканской партии Бэрри Лаудермилка, который возглавит новый подкомитет.
По данным CNN, спикер палаты представителей США Майк Джонсон 23 января анонсировал создание нового подкомитета для расследования штурма Капитолия.
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Глава ФРС США Пауэлл пообещал выдержать давление Трампа, сообщает CNN
14:31
"Лаудермилк объявил на этой неделе, что возглавит специальный подкомитет, чтобы еще раз расследовать инцидент, перепроверить работу предыдущего комитета по событиям 6 января во главе с демократами… Он заявил... что это делается по просьбе Трампа", - отмечает канал.
По информации телеканала, хотя Трамп еще до своей инаугурации сказал Джонсону, что хочет повторного расследования событий января 2021 года, эта инициатива откладывалась, отчасти из-за бюрократических проволочек.
Канал подчеркивает, что новый подкомитет начнет работу не раньше сентября, когда конгресс вернется к работе после перерыва. Телеканал указывает, что Лаудермилк также изучит действия правоохранительных органов, в том числе спецслужб.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, который тогда занимал пост президента США, ворвались в здание конгресса, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысяч человек, осужденных за штурм Капитолия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Опрос показал отношение американцев к делу Эпштейна
13:58
 
В миреСШАДональд ТрампМайк ДжонсонКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала