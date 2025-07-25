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Авиарейсы между Таиландом и Камбоджей сохраняются несмотря на конфликт - РИА Новости, 25.07.2025
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13:47 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/konflikt-2031403475.html
Авиарейсы между Таиландом и Камбоджей сохраняются несмотря на конфликт
Авиарейсы между Таиландом и Камбоджей сохраняются несмотря на конфликт - РИА Новости, 25.07.2025
Авиарейсы между Таиландом и Камбоджей сохраняются несмотря на конфликт
Пассажирские авиарейсы между Бангкоком и Пномпенем, а также между Бангкоком и Сиемреапом продолжают летать, несмотря на боевые действия на... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T13:47:00+03:00
2025-07-25T13:47:00+03:00
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БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Пассажирские авиарейсы между Бангкоком и Пномпенем, а также между Бангкоком и Сиемреапом продолжают летать, несмотря на боевые действия на таиландско-камбоджийской границе, следует из проведенного РИА Новости анализа интерактивного расписания полетов бангкокского международного аэропорта "Суварнабхуми" и интернет-сайтов по продаже авиабилетов авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки между Таиландом и Камбоджей. На 17.00 по времени Бангкока 25 июля 2025 года из аэропорта "Суварнабхуми" вылетел один рейс авиакомпании Thai Viet Jet в Пномпень, завершена посадка пассажиров на рейс авиакомпании Thai Airways в Пномпень и идет регистрация пассажиров на рейсы авиакомпании Bangkok Airways в Пномпень и Сиемреап. Также в пятницу ранее вылетел в Пномпень рейс авиакомпании Air Asia из второго бангкокского аэропорта "Донмыанг". При этом отменены все рейсы камбоджийской авиакомпании Sky Angkor Airlines в Пномпень, однако в расписании значатся как действующие рейсы других камбоджийских авиакомпаний Cambodia Airways и Air Cambodia, вылетающие из Бангкока 26 июля, а на сайтах этих авиакомпаний идет активная продажа билетов на данные рейсы. Также в расписании полетов значатся как отмененные несколько внутренних авиарейсов по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. Эти рейсы могли быть отменены из-за относительной близости аэропорта провинции Убонратчатхани к районам боевых действий на проходящей через провинцию границе с Камбоджей. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250725/kitaj-2031373947.html
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в мире, таиланд, камбоджа, пномпень, air asia, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Пномпень, Air Asia, ООН
Авиарейсы между Таиландом и Камбоджей сохраняются несмотря на конфликт

Авиарейсы между Банкоком и Пномпенем сохраняются несмотря на боевые действия

© ВикипедияАэропорт Бангкока
Аэропорт Бангкока - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Википедия
Аэропорт Бангкока . Архивное фото
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БАНГКОК, 25 июл - РИА Новости. Пассажирские авиарейсы между Бангкоком и Пномпенем, а также между Бангкоком и Сиемреапом продолжают летать, несмотря на боевые действия на таиландско-камбоджийской границе, следует из проведенного РИА Новости анализа интерактивного расписания полетов бангкокского международного аэропорта "Суварнабхуми" и интернет-сайтов по продаже авиабилетов авиакомпаний, осуществляющих авиаперевозки между Таиландом и Камбоджей.
На 17.00 по времени Бангкока 25 июля 2025 года из аэропорта "Суварнабхуми" вылетел один рейс авиакомпании Thai Viet Jet в Пномпень, завершена посадка пассажиров на рейс авиакомпании Thai Airways в Пномпень и идет регистрация пассажиров на рейсы авиакомпании Bangkok Airways в Пномпень и Сиемреап.
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Также в пятницу ранее вылетел в Пномпень рейс авиакомпании Air Asia из второго бангкокского аэропорта "Донмыанг".
При этом отменены все рейсы камбоджийской авиакомпании Sky Angkor Airlines в Пномпень, однако в расписании значатся как действующие рейсы других камбоджийских авиакомпаний Cambodia Airways и Air Cambodia, вылетающие из Бангкока 26 июля, а на сайтах этих авиакомпаний идет активная продажа билетов на данные рейсы.
Также в расписании полетов значатся как отмененные несколько внутренних авиарейсов по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. Эти рейсы могли быть отменены из-за относительной близости аэропорта провинции Убонратчатхани к районам боевых действий на проходящей через провинцию границе с Камбоджей.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. Стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, таиландская сторона нанесла авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
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