https://ria.ru/20250725/konflikt-2031361986.html

Таиланд согласился на посредничество Малайзии в конфликте с Камбоджей

Таиланд согласился на посредничество Малайзии в конфликте с Камбоджей - РИА Новости, 25.07.2025

Таиланд согласился на посредничество Малайзии в конфликте с Камбоджей

Таиланд согласен на посредничество Малайзии в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей, об этом в интервью агентству AFP заявил официальный... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T11:41:00+03:00

2025-07-25T11:41:00+03:00

2025-07-25T11:50:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Таиланд согласен на посредничество Малайзии в урегулировании пограничного конфликта с Камбоджей, об этом в интервью агентству AFP заявил официальный представитель МИД Таиланда Никондет Пхалангкун."Если Камбоджа захочет решить проблему дипломатическим путем в рамках двусторонних переговоров или при посредничестве Малайзии, мы готовы пойти на это. Но пока мы не получали такого запроса", - сказал он.Ранее дипломат в интервью агентству Рейтер заявлял, что Таиланд выступает против участия третьей стороны в урегулировании конфликта с Камбоджей и стремится к двустороннему решению пограничного спора.Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.

https://ria.ru/20250725/zasedanie-2031359013.html

https://ria.ru/20250725/boepripasy-2031355333.html

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в мире, таиланд, малайзия, камбоджа, пхетхонгтхан чинават, оон, хун сен