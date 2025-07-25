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В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ
В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025
В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ
Водитель комбайна получил осколочные ранения в результате подрыва на мине ВСУ в курском Большесолдатском районе, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T18:29:00+03:00
2025-07-25T18:29:00+03:00
2025-07-25T18:35:00+03:00
курская область
большесолдатский район
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Водитель комбайна получил осколочные ранения в результате подрыва на мине ВСУ в курском Большесолдатском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы. Он доставлен в больницу. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
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курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн
Курская область, Большесолдатский район, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн
В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ
Хинштейн: в Курской области водитель комбайна ранен при подрыве на мине ВСУ