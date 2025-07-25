https://ria.ru/20250725/kombayn-2031500235.html

В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ

В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ - РИА Новости, 25.07.2025

В Курской области водитель комбайна получил ранения при подрыве на мине ВСУ

Водитель комбайна получил осколочные ранения в результате подрыва на мине ВСУ в курском Большесолдатском районе, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T18:29:00+03:00

2025-07-25T18:29:00+03:00

2025-07-25T18:35:00+03:00

курская область

большесолдатский район

вооруженные силы украины

происшествия

александр хинштейн

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КУРСК, 25 июл - РИА Новости. Водитель комбайна получил осколочные ранения в результате подрыва на мине ВСУ в курском Большесолдатском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня работающий комбайн подорвался на мине в селе Борщень Большесолдатского района. 36-летний водитель получил осколочное ранение головы. Он доставлен в больницу. Желаю скорейшего выздоровления!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

курская область

большесолдатский район

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курская область, большесолдатский район, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн