Рейтинг@Mail.ru
"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/komandir-2031484624.html
"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме
"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме - РИА Новости, 25.07.2025
"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме
Самой большой проблемой и внутренним врагом для ВСУ являются командиры, среди которых каждый третий - идиот, заявил командир полка БПЛА К-2, подполковник Кирилл РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T17:45:00+03:00
2025-07-25T17:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Самой большой проблемой и внутренним врагом для ВСУ являются командиры, среди которых каждый третий - идиот, заявил командир полка БПЛА К-2, подполковник Кирилл Верес. "Мы - самый наибольший наш враг. Наш идиотизм — на всех уровнях. Нельзя сказать, что только в Верховной раде, все (плохо – ред.), а внизу у нас всё (хорошо – ред.). Везде (обман – ред.)… Командиры ничего не делают. У нас 150-160 бригад, пусть 100 комбригов, у каждого по шесть комбатов, 30 процентов примерно до середины не дотягивают, процентов 30 – идиоты", - сказал Верес в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, украинские подразделения на многих направлениях потеряли позиции именно из-за руководства. Верес также добавил, что российские войска "во всем перегоняют" ВСУ. "У них есть люди. Они могут позволить себе такое", - подчеркнул он. В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031403259.html
https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме

Подполковник ВСУ Верес: каждый третий командир ВСУ является идиотом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Самой большой проблемой и внутренним врагом для ВСУ являются командиры, среди которых каждый третий - идиот, заявил командир полка БПЛА К-2, подполковник Кирилл Верес.
"Мы - самый наибольший наш враг. Наш идиотизм — на всех уровнях. Нельзя сказать, что только в Верховной раде, все (плохо – ред.), а внизу у нас всё (хорошо – ред.). Везде (обман – ред.)… Командиры ничего не делают. У нас 150-160 бригад, пусть 100 комбригов, у каждого по шесть комбатов, 30 процентов примерно до середины не дотягивают, процентов 30 – идиоты", - сказал Верес в интервью изданию "Украинская правда".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
На Западе резко отреагировали на заявление Зеленского о ВСУ
Вчера, 13:44
По его словам, украинские подразделения на многих направлениях потеряли позиции именно из-за руководства. Верес также добавил, что российские войска "во всем перегоняют" ВСУ. "У них есть люди. Они могут позволить себе такое", - подчеркнул он.
В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ.
В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
"Ситуация критическая": на Западе предупредили о серьезном ударе по ВСУ
Вчера, 04:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала