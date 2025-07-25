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"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме

"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме - РИА Новости, 25.07.2025

"Идиоты". В ВСУ заявили о большой внутренней проблеме

Самой большой проблемой и внутренним врагом для ВСУ являются командиры, среди которых каждый третий - идиот, заявил командир полка БПЛА К-2, подполковник Кирилл РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T17:45:00+03:00

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Самой большой проблемой и внутренним врагом для ВСУ являются командиры, среди которых каждый третий - идиот, заявил командир полка БПЛА К-2, подполковник Кирилл Верес. "Мы - самый наибольший наш враг. Наш идиотизм — на всех уровнях. Нельзя сказать, что только в Верховной раде, все (плохо – ред.), а внизу у нас всё (хорошо – ред.). Везде (обман – ред.)… Командиры ничего не делают. У нас 150-160 бригад, пусть 100 комбригов, у каждого по шесть комбатов, 30 процентов примерно до середины не дотягивают, процентов 30 – идиоты", - сказал Верес в интервью изданию "Украинская правда". По его словам, украинские подразделения на многих направлениях потеряли позиции именно из-за руководства. Верес также добавил, что российские войска "во всем перегоняют" ВСУ. "У них есть люди. Они могут позволить себе такое", - подчеркнул он. В апреле минобороны Украины признало проблему насильственной мобилизации и нехватки военнослужащих в ВСУ, заявив, что ведомство пытается решить ее при помощи набора молодежи и иностранных наемников. Тогда же кабинет министров Украины разрешил центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить в ВСУ. В марте газета Financial Times написала, что главной проблемой Украины является нехватка людей для фронта, а не отсутствие оружия. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.

https://ria.ru/20250725/zelenskiy-2031403259.html

https://ria.ru/20250725/krasnoarmeysk-2031298257.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины