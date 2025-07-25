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Армения утвердила программу адаптации к изменению климата - РИА Новости, 25.07.2025
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08:15 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/klimat-2031314269.html
Армения утвердила программу адаптации к изменению климата
Армения утвердила программу адаптации к изменению климата - РИА Новости, 25.07.2025
Армения утвердила программу адаптации к изменению климата
Армения придает важное значение повышению эффективности использования водных ресурсов и утвердила специальную программу для реализации этих целей, заявил... РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T08:15:00+03:00
2025-07-25T08:15:00+03:00
в мире
армения
республика алтай
никол пашинян
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Армения придает важное значение повышению эффективности использования водных ресурсов и утвердила специальную программу для реализации этих целей, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, горные экосистемы страны крайне уязвимы к изменению климата, становятся более частыми засухи, наводнения, паводки. Премьер отметил, что хотя выбросы углекислого газа со стороны Армении крайне незначительны в общемировом масштабе, но страна - одна из наиболее пострадавших в результате глобального потепления. Он отметил, что последствия изменения климата выражаются в ускоренном таянии ледников, уменьшении осадков в областях, процессах эрозии почвы и опустынивании. "Нехватка водных ресурсов ведет к снижению эффективности пастбищ и пахотных земель, уменьшению лесных ресурсов. В этом контексте придаем важное значение повышение эффективности использования водных ресурсов, внедрению инновационных технологий, осуществлению программ капельного орошения", - заявил Пашинян, выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай. Он подчеркнул, что именно поэтому правительство Армении утвердило программу адаптации к изменению климата в секторе водных ресурсов на 2022-2026 годы.
https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html
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в мире, армения, республика алтай, никол пашинян
В мире, Армения, Республика Алтай, Никол Пашинян
Армения утвердила программу адаптации к изменению климата

Пашинян заявил о важности повышения эффективности использования водных ресурсов

© Pixabay / MakaluВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Pixabay / Makalu
Вид на Ереван. Архивное фото
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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Армения придает важное значение повышению эффективности использования водных ресурсов и утвердила специальную программу для реализации этих целей, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, горные экосистемы страны крайне уязвимы к изменению климата, становятся более частыми засухи, наводнения, паводки. Премьер отметил, что хотя выбросы углекислого газа со стороны Армении крайне незначительны в общемировом масштабе, но страна - одна из наиболее пострадавших в результате глобального потепления. Он отметил, что последствия изменения климата выражаются в ускоренном таянии ледников, уменьшении осадков в областях, процессах эрозии почвы и опустынивании.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 24 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае
Вчера, 12:31
"Нехватка водных ресурсов ведет к снижению эффективности пастбищ и пахотных земель, уменьшению лесных ресурсов. В этом контексте придаем важное значение повышение эффективности использования водных ресурсов, внедрению инновационных технологий, осуществлению программ капельного орошения", - заявил Пашинян, выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай.
Он подчеркнул, что именно поэтому правительство Армении утвердило программу адаптации к изменению климата в секторе водных ресурсов на 2022-2026 годы.
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
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Вчера, 15:49
 
В миреАрменияРеспублика АлтайНикол Пашинян
 
 
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