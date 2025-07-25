https://ria.ru/20250725/klimat-2031314269.html

Армения утвердила программу адаптации к изменению климата

Армения утвердила программу адаптации к изменению климата - РИА Новости, 25.07.2025

Армения утвердила программу адаптации к изменению климата

Армения придает важное значение повышению эффективности использования водных ресурсов и утвердила специальную программу для реализации этих целей, заявил... РИА Новости, 25.07.2025

2025-07-25T08:15:00+03:00

2025-07-25T08:15:00+03:00

2025-07-25T08:15:00+03:00

в мире

армения

республика алтай

никол пашинян

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МАНЖЕРОК (Республика Алтай), 25 июл - РИА Новости. Армения придает важное значение повышению эффективности использования водных ресурсов и утвердила специальную программу для реализации этих целей, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. По его словам, горные экосистемы страны крайне уязвимы к изменению климата, становятся более частыми засухи, наводнения, паводки. Премьер отметил, что хотя выбросы углекислого газа со стороны Армении крайне незначительны в общемировом масштабе, но страна - одна из наиболее пострадавших в результате глобального потепления. Он отметил, что последствия изменения климата выражаются в ускоренном таянии ледников, уменьшении осадков в областях, процессах эрозии почвы и опустынивании. "Нехватка водных ресурсов ведет к снижению эффективности пастбищ и пахотных земель, уменьшению лесных ресурсов. В этом контексте придаем важное значение повышение эффективности использования водных ресурсов, внедрению инновационных технологий, осуществлению программ капельного орошения", - заявил Пашинян, выступая на Международной экологической конференции в Республике Алтай. Он подчеркнул, что именно поэтому правительство Армении утвердило программу адаптации к изменению климата в секторе водных ресурсов на 2022-2026 годы.

https://ria.ru/20250724/mishustin--2031108559.html

https://ria.ru/20250724/overchuk-2031178281.html

армения

республика алтай

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в мире, армения, республика алтай, никол пашинян