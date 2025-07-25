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Китай играет посредническую роль между Таиландом и Камбоджей, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2025
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12:21 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kitaj-2031373947.html
Китай играет посредническую роль между Таиландом и Камбоджей, заявили в МИД
Китай играет посредническую роль между Таиландом и Камбоджей, заявили в МИД - РИА Новости, 25.07.2025
Китай играет посредническую роль между Таиландом и Камбоджей, заявили в МИД
Китай играет посредническую роль во взаимодействии между Таиландом и Камбоджей, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:21:00+03:00
2025-07-25T12:21:00+03:00
в мире
таиланд
камбоджа
китай
фу цун
пхетхонгтхан чинават
хун сен
оон
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай играет посредническую роль во взаимодействии между Таиландом и Камбоджей, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун. "Китай играет посредническую роль во взаимодействии между двумя сторонами и надеется на скорейшую стабилизацию ситуации", - сказал Фу Цун в интервью Центральному телевидению Китая. Фу Цун отметил, что Пекин выражает обеспокоенность ситуацией между Камбоджей и Таиландом, призывая обе стороны к сдержанности. Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков. Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами. Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора. Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
https://ria.ru/20250725/konflikt-2031361986.html
https://ria.ru/20250725/boepripasy-2031355333.html
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в мире, таиланд, камбоджа, китай, фу цун, пхетхонгтхан чинават, хун сен, оон
В мире, Таиланд, Камбоджа, Китай, Фу Цун, Пхетхонгтхан Чинават, Хун Сен, ООН
Китай играет посредническую роль между Таиландом и Камбоджей, заявили в МИД

Фу Цун: Китай играет посредническую роль между Таиландом и Камбоджей

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости / Николай Разуваев
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай играет посредническую роль во взаимодействии между Таиландом и Камбоджей, заявил постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун.
"Китай играет посредническую роль во взаимодействии между двумя сторонами и надеется на скорейшую стабилизацию ситуации", - сказал Фу Цун в интервью Центральному телевидению Китая.
Флаг Малайзии - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Таиланд согласился на посредничество Малайзии в конфликте с Камбоджей
11:41
Фу Цун отметил, что Пекин выражает обеспокоенность ситуацией между Камбоджей и Таиландом, призывая обе стороны к сдержанности.
Эскалация пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей перешла в вооруженную фазу утром 24 июля. После перестрелок в районе границы стороны обменялись ударами артиллерии, Камбоджа применила системы залпового огня "Град", в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда, Таиланд нанес авиаудар по расположениям камбоджийских вооруженных сил. С обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе гражданские. Из четырех пограничных провинций Таиланда после камбоджийских ударов, в результате которых погибли не менее 14 гражданских лиц, эвакуированы более 100 тысяч жителей. Бои между таиландскими и камбоджийскими войсками на линии границы продолжились в пятницу с применением тяжелой артиллерии, авиации и танков.
Отношения между Таиландом и Камбоджей резко ухудшились после боестолкновения 28 мая военнослужащих двух стран на спорном участке границы, в котором погиб камбоджийский военный. В ходе последовавшего дипломатического конфликта и эскалации напряженности на границе произошел также личный конфликт между премьер-министром Таиланда Пхетхонгтхан Чинават и экс-премьером, ныне президентом сената и лидером правящей Народной партии Камбоджи Хун Сеном, усугубивший ухудшение отношений между двумя соседними странами.
Территориальные проблемы достались Таиланду и Камбодже от колониального Французского Индокитая, демаркацию границ с которым королевство Сиам (ныне Таиланд) завершило в 1907 году после 10-летних переговоров при посредничестве Российской Империи. Ряд участков границы остался вне внимания демаркационной комиссии с французской стороны в силу труднодоступности. С обретением Камбоджей независимости от Франции в 1953 году эти участки стали предметом территориального спора.
Таиланд предпочитает разрешать все противоречия, связанные с границами, в рамках двустороннего формата отношений с соседями, в то время как Камбоджа уже в третий раз за последние 60 лет обращается за решением в Международный суд ООН, юрисдикцию которого по территориальным спорам Таиланд не признает.
Столкновения на границе Таиланда и Камбоджи - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в применении кассетных боеприпасов
11:23
 
В миреТаиландКамбоджаКитайФу ЦунПхетхонгтхан ЧинаватХун СенООН
 
 
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