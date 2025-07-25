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ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море

ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 25.07.2025

ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море

ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2025

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2025-07-25T12:16:00+03:00

безопасность

россия

черное море

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. "В ночь с 24-го на 25-е июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, черное море