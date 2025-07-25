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ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:16:00+03:00
2025-07-25T12:16:00+03:00
2025-07-25T12:16:00+03:00
безопасность
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. "В ночь с 24-го на 25-е июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, черное море
Безопасность, Россия, Черное море
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
ВС России ночью уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море