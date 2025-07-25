Рейтинг@Mail.ru
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 25.07.2025
https://ria.ru/20250725/kater-2031370667.html
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море - РИА Новости, 25.07.2025
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море
ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.07.2025
2025-07-25T12:16:00+03:00
2025-07-25T12:16:00+03:00
безопасность
россия
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734299_54:0:962:511_1920x0_80_0_0_b56315de26cf22898c91f78058a56c91.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ. "В ночь с 24-го на 25-е июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734299_167:0:848:511_1920x0_80_0_0_a481cae017c1463716d1d09de25354e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, черное море
Безопасность, Россия, Черное море
ВС России ночью уничтожили четыре безэкипажных катера в Черном море

ВС России ночью уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море

© Минобороны РоссииУничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© Минобороны России
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. ВС РФ в ночь на 25 июля уничтожили 4 украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, сообщило Минобороны РФ.
"В ночь с 24-го на 25-е июля т. г. в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала